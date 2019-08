Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO el programa y resultados del sexto día de competencia de los juegos

Sigue los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO en el séptimo día de competencia este martes 27 de agosto desde las 8 de la mañana, desde los diferentes puntos de la capital peruana y con emocionantes partidos por equipos y competencias individuales que están regalando medallas a sus respectivos países.

En total serán 10 las disciplinas de este martes que tendrán acción en los Parapanamericanos. Seis de ellas entregarán medallas y en cada una de ellas veremos para deportistas dispuestos a robarse algo más que los aplausos de los espectadores. Ellos quiere medallas y para eso se han preparado por muchos tiempo.

El 'Team Perú' en la jornada del martes, estará representado por sus equipos de basquetbol en silla de ruedas mientras que el equipo femenino de voleibol sentado disputará la semifinal ante la poderosa Estados Unidos.

Recuerda que puedes asistir a todos los eventos de estos Juegos Parapanamericanos comprando tus entradas desde 5 soles.

Para atletismo

Lugar: Estadio Atlético de la Videna de San Luis





15:22 horas - Longitud Masculino T37/38 Final

15:24 horas - Disco Masculino F64 Final

15:26 horas - 100m Masculino T36 Ronda 1 Serie 1/2

15:26 horas - Bala Masculino F32/33/34 Final

15:32 horas - 100m Masculino T36 Ronda 1 Serie 2/2

15:40 horas - 100m Femenino T47 Ronda 1 Serie 1/2

15:46 horas - 100m Femenino T47 Ronda 1 Serie 2/2

15:54 horas - 100m Masculino T35 Final

16:00 horas - 100m Femenino T36 Final

16:06 horas - 100m Femenino T37 Final

16:13 horas - Bala Masculino F53/54 Final

16:15 horas - 1500m Femenino T54 Final

16:21 horas - Disco Femenino F38 Final

16:24 horas - 400m Masculino T20 Final



16:30 horas - 400m Masculino T38 Final

16:38 horas - 400m Femenino T11 Ronda 1 Serie 1/2

16:46 horas - 400m Femenino T11 Ronda 1 Serie 2/2

16:52 horas - Longitud Femenino T42-44/T61-63 Final

16:54 horas - 400m Femenino T12 Ronda 1 Serie 1/2

17:02 horas - 400m Femenino T12 Ronda 1 Serie 2/2

17:10 horas - 1500m Masculino T11 Ronda 1 Serie 1/2

17:19 horas - 1500m Masculino T11 Ronda 1 Serie 2/2

17:30 horas - Jabalina Masculino F57 Final

17:32 horas - Disco Femenino F55 Final

17:41 horas - Jabalina Masculino F37/38 Final

17:52 horas - 1500m Masculino T13 Final

17:55 horas - 100m Masculino T54 Ronda 1 Serie 1/2

18:00 horas - 100m Masculino T54 Ronda 1 Serie 2/2

18:27 horas - 100m Masculino T54 Final

18:28 horas - Bala Femenino F32/33/34 Final

18:33 horas - 100m Masculino T53 Final

18:50 horas - 100m Masculino T47 Ronda 1 Serie 1/2

18:56 horas - 100m Masculino T47 Ronda 1 Serie 2/2

19:13 horas - Jabalina Masculino F46 Final

19:15 horas - 100m Masculino T11 Ronda 1 Serie 1/2

19:23 horas - 100m Masculino T11 Ronda 1 Serie 2/2

19:31 horas - 100m Masculino T12 Ronda 1 Serie 1/3

19:39 horas - 100m Masculino T12 Ronda 1 Serie 2/3

19:47 horas - 100m Masculino T12 Ronda 1 Serie 3/3

19:53 horas - 100m Masculino T36 Final

19:59 horas - 100m Femenino T47 Final

20:48 horas - Relevo Universal 4x100m Ronda 1 Serie 1/2

20:56 horas - Relevo Universal 4x100m Ronda 1 Serie 2/2

Baloncesto en silla de ruedas

Lugar: Videna de San Luis



8:00 horas - Femenino Preliminares Grupo A

(MEX) México vs. (CAN) Canadá



10:15 horas - Femenino Preliminares Grupo B

(BRA) Brasil vs. (USA) Estados Unidos



12:30 horas - Masculino Preliminares Grupo A

(COL) Colombia vs. (MEX) México

16:15 horas - Femenino Preliminares Grupo A

(ARG) Argentina vs. (COL) Colombia



18:30 horas - Femenino Preliminares Grupo B

(PER) Perú vs. (CHI) Chile



20:45 horas - Masculino Preliminares Grupo A

(CAN) Canadá vs. (ARG) Argentina

Para ciclismo de pista

Lugar: Videna de San Luis



11:00 horas - Persecución Individual Femenino C1-3 Clasificación

11:20 horas - Persecución Individual Masculino C1-3 Clasificación

11:50 horas - Persecución Individual Femenino C4-5 Clasificación

12:15 horas - Persecución Individual Masculino C4-5 Clasificación

15:15 horas - 1000m Contra Reloj Femenino B Finales

15:30 horas - 1000m Contra Reloj Masculino B Finales

15:50 horas - Persecución Individual Femenino C1-3 Finales Oro

16:06 horas - Persecución Individual Masculino C1-3 Finales Bronce

16:13 horas - Persecución Individual Masculino C1-3 Finales Oro

16:20 horas - Persecución Individual Femenino C4-5 Finales Bronce

16:27 horas - Persecución Individual Femenino C4-5 Finales Oro

16:35 horas - Persecución Individual Masculino C4-5 Finales Bronce

16:42 horas - Persecución Individual Masculino C4-5 Finales Oro

Gólbol

Lugar: Videna de San Luis



10:00 horas - Femenino Grupos

(MEX) México vs. (PER) Perú



11:15 horas - Masculino Grupos Grupo A

(GUA) Guatemala vs. (BRA) Brasil



12:30 horas - Femenino Grupos

(USA) Estados Unidos vs. (BRA) Brasil

15:00 horas - Masculino Grupos Grupo B

(CAN) Canadá vs. (VEN) Venezuela



16:15 horas - Femenino Grupos

(CRC) Costa Rica vs. (CAN) Canadá



17:30 horas - Masculino Grupos Grupo A

(ARG) Argentina vs. (MEX) México



18:45 horas - Masculino Grupos Grupo B

(PER) Perú vs. (USA) Estados Unidos

Para natación

Lugar: Polideportivo de la Videna



9:00 horas - 100m Espalda Masculino S14 Serie 1

9:04 horas - 100m Espalda Masculino S14 Serie 2

9:21 horas - 100m Pecho Femenino SB6 Final

9:31 horas - 100m Espalda Masculino S12 Final

9:38 horas - 100m Dorso Femenino S12 Final

9:45 horas - 100m Dorso Femenino S7 Final

17:00 horas - 100m Pecho Masculino SB6 Final

17:08 horas - 50m Espalda Masculino S2 (S1) Final

17:15 horas - 100m Libre Masculino S11 Final

17:22 horas - 100m Libre Femenino S11 Final

17:31 horas - 100m Espalda Masculino S14 Final

17:37 horas - 100m Dorso Femenino S14 Final

17:55 horas - 100m Espalda Masculino S9 Final



18:02 horas - 100m Libre Masculino S4 Final 18:10 horas - 100m Dorso Femenino S9 Final

18:26 horas - 400m Libre Femenino S8 (S7) Final

18:37 horas - 100m Espalda Masculino S10 Final

18:44 horas - 100m Dorso Femenino S10 Final

19:01 horas - 100m Pecho Masculino SB5 Final

19:09 horas - 100m Pecho Femenino SB5 (SB4) Final

19:32 horas - 100m Espalda Masculino S7 Final

Rugby en silla de ruedas

Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador



10:00 horas - Mixtos Medalla de Bronce

12:00 horas - Mixtos Medalla de Oro

Para tenis de mesa

Lugar: Polideportivo de la Videna



10:00 horas - Equipos Femenino Clase 2-5 Final



10:00 horas - Equipos Masculino Clase 3-5 Final

(CHI) Chile vs. (BRA) Brasil



10:00 horas - Equipos Masculino Clase 6-8 Final

10:00 horas - Equipos Masculino Clase 9-10 Final

(BRA) Brasil vs. (CHI) Chile



10:00 horas - Equipos Masculino Clase 1-2 Final

(BRA) Brasil vs. (CHI) Chile

Tenis en silla de ruedas

Lugar: Lawn Tennis de Lima



11:00 horas - Individual Femenino Semifinal

11:00 horas - Dobles Masculino Cuartos de Final

11:00 horas - Individual Quad Cuartos de Final

Para tiro

Lugar: Polígono de Las Palmas



9:00 horas - Mix. 10m Rifle de Aire Tendido SH2 - Calificatoria

10:45 horas - Mujeres 10m Pistola de Aire SH1 - Calificatoria

12:30 horas - Mix. 10m Rifle de Aire Tendido SH2 - Final

13:45 horas - Mujeres 10m Pistola de Aire SH1 - Final

Voleibol sentado

Lugar: Coliseo Miguel Grau del Callao



9:00 horas - Masculino Clasificación 5-6



11:00 horas - Masculino Semifinales



05:00 - Masculino Semifinales



17:00 - Femenino Semifinales

(BRA) Brasil vs. (CAN) Canadá



19:00 - Femenino Semifinales

(USA) Estados Unidos vs. (PER) Perú