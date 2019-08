Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO: programa y resultados del cuarto día de los Juegos

Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 entran a su cuarto día y puedes seguir EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE los por menores de una jornada llena de para deportes y entrega de medallas que no dejarán. Además no te pierdas la participación de los para deportistas peruanos.

Este domingo, serán 12 las disciplinas las que tendrán acción en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, de las cuáles dos hace su estreno en esta competencia: Paranatación, la que entregará medallas y Gólbol.

Además, la participación de los equipos peruanos de los diferentes para deportes será en Baloncesto en silla de ruedas, Judo, Para natación, Voleibol sentado, Futbol 7, Fútbol 5, Gólbol, Para tenis de mesa y tenis en silla de ruedas. Es decir que a la sede a la que elijas ir, podrás alentar a un representante bicolor.

Recuerda que los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 se desarrollarán en varios puntos de la capital peruana hasta el 1 de setiembre y no puedes dejar de ir a alentar a estos para deportistas que quieren darle una gran alegría al Perú y una clara muestra de superación.

Las entradas van desde los 5 soles.

Parapanamericanos Lima 2019 | Mira a continuación el programa de este domingo 25 de agosto

Baloncesto en silla de ruedas

Lugar: Polideportivo 1 de la Videna



8:00 a.m.

Masculino Preliminares Grupo A

(MEX) México vs. (ARG) Argentina



10:15 a.m.

Femenino Preliminares Grupo A

(COL) Colombia vs. (MEX) México



12:30 p.m.

Masculino Preliminares Grupo B

(PUR) Puerto Rico vs. (BRA) Brasil



4:15 p.m.

Masculino Preliminares Grupo A

(COL) Colombia vs. (CAN) Canadá



6:30 p.m.

Masculino Preliminares Grupo B

(USA) Estados Unidos vs. (PER) Perú



8:45 p.m.

Femenino Preliminares Grupo A

(CAN) Canadá vs. (ARG) Argentina

Rugby en silla de ruedas

Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador



8:00 a.m.

Mixtos Todos contra todos

(USA) Estados Unidos vs. (COL) Colombia



8:00 a.m.

Mixtos Todos contra todos

(CAN) Canadá vs. (CHI) Chile



8:00 a.m.

Mixtos Todos contra todos

(BRA) Brasil vs. (ARG) Argentina

3:00 p.m.

Mixtos Todos contra todos

(USA) Estados Unidos vs. (CAN) Canadá



5:00 p.m.

Mixtos Todos contra todos

(BRA) Brasil vs. (CHI) Chile



7:00 p.m.

Mixtos Todos contra todos

(COL) Colombia vs. (ARG) Argentina

Judo

Lugar: Polideportivo 2 de la Videna



Desde las 9:00 a.m.

Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(MEX) AVILA S. Eduardo vs. (USA) OSTERGAARD Nathan



Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(BRA) PEREIRA Harlley vs. (CUB) RODRÍGUEZ R. Gerardo



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(ARG) BOGGIANO Nadia vs. (MEX) RUVALCABA A. Lenia F.



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(USA) SIMON Cynthia vs. (USA) GARCIA Christella

Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(MEX) AVILA S. Eduardo vs. (PER) VILLALOBOS C. Antero F.



Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(USA) OSTERGAARD Nathan vs. (BRA) PEREIRA Harlley



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(ARG) BOGGIANO Nadia vs. (USA) SIMON Cynthia



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(BRA) MARTINS Alana vs. (MEX) RUVALCABA A. Lenia F.

Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(CUB) RODRÍGUEZ R. Gerardo vs. (PER) VILLALOBOS C. Antero F.



Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(MEX) AVILA S. Eduardo vs. (BRA) PEREIRA Harlley



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(ARG) BOGGIANO Nadia vs. (USA) GARCIA Christella



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(USA) SIMON Cynthia vs. (BRA) MARTINS Alana

Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(USA) OSTERGAARD Nathan vs. (CUB) RODRÍGUEZ R. Gerardo



Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(BRA) PEREIRA Harlley vs. (PER) VILLALOBOS C. Antero F.



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(MEX) RUVALCABA A. Lenia F. vs. (USA) GARCIA Christella



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(ARG) BOGGIANO Nadia vs. (BRA) MARTINS Alana

Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(MEX) AVILA S. Eduardo vs. (CUB) RODRÍGUEZ R. Gerardo



Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(USA) OSTERGAARD Nathan vs. (PER) VILLALOBOS C. Antero F.



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(USA) SIMON Cynthia vs. (MEX) RUVALCABA A. Lenia F.



Menos de 70 kg Femenino Round Robin

(BRA) MARTINS Alana vs. (USA) GARCIA Christella

Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(USA) FERRARO Anthony vs. (BRA) PIMENTEL Luan



Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(MEX) ORTIZ C. Raúl A. vs. (COL) CASTELLANOS Juan P.



Menos de 57 kg Femenino Round Robin

(USA) MUTIA Liana vs. (BRA) ARAUJO Lucia



Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(USA) FERRARO Anthony vs. (ARG) RAMIREZ Rodolfo F.

Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(BRA) PIMENTEL Luan vs. (MEX) ORTIZ C. Raúl A.



Más de 70 kg Femenino Round Robin

(BRA) SILVA Rebeca vs. (BRA) RODRIGUES V. Meg



Más de 70 kg Femenino Round Robin

(USA) DAVIS Katie vs. (VEN) SANABRIA A. Danitza Y.



Menos de 57 kg Femenino Round Robin

(USA) MUTIA Liana vs. (ARG) GONZALEZ Laura

Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(COL) CASTELLANOS Juan P. vs. (ARG) RAMIREZ Rodolfo F.



Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(USA) FERRARO Anthony vs. (MEX) ORTIZ C. Raúl A.



Más de 70 kg Femenino Round Robin

(BRA) SILVA Rebeca vs. (USA) DAVIS Katie



Más de 70 kg Femenino Round Robin

(VEN) SANABRIA A. Danitza Y. vs. (BRA) RODRIGUES V. Meg

Menos de 57 kg Femenino Round Robin

(BRA) ARAUJO Lucia vs. (ARG) GONZALEZ Laura



Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(BRA) PIMENTEL Luan vs. (COL) CASTELLANOS Juan P.



Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(MEX) ORTIZ C. Raúl A. vs. (ARG) RAMIREZ Rodolfo F.



Más de 70 kg Femenino Round Robin

(BRA) SILVA Rebeca vs. (VEN) SANABRIA A. Danitza Y.

Más de 70 kg Femenino Round Robin

(USA) DAVIS Katie vs. (BRA) RODRIGUES V. Meg



Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(USA) FERRARO Anthony vs. (COL) CASTELLANOS Juan P.



Menos de 73 kg Masculino Round Robin

(BRA) PIMENTEL Luan vs. (ARG) RAMIREZ Rodolfo F.

Para natación

Lugar: Centro acuatico de la Videna



9:00 a.m.

Masculino 100 m Libre S13



9:07 a.m.

Femenino 50 m Espalda S5 (S4-5)



9:16 a.m.

Masculino 50 m Libre S4



9:25 a.m.

Masculino 100 m Pecho SB14

9:33 a.m.

Femenino 100 m Pecho SB14



9:42 a.m.

Masculino 100 m Libre S10



9:48 a.m.

Femenino 100 m Libre S10



9:56 a.m.

Masculino 100 m Espalda S11

10:03 a.m.

Femenino 100 m Espalda S11



10:11 a.m.

Masculino 100 m Espalda S8



10:33 a.m.

Mixto 4x100m Libre 49 puntos



10:40 a.m.

Femenino 100 m Libre S13

5:00 p.m.

Masculino 100 m Libre S13



5:06 a.m.

Masculino 400 m Libre S6



5:17 a.m.

Femenino 400 m Libre S6



5:30 p.m.

Masculino 50 m Espalda S5

5:37 p.m.

Femenino 50 m Espalda S5 (S4-5)



5:44 p.m.

Masculino 50 m Libre S4



6:07 p.m.

Masculino 400 m Libre S7



6:19 p.m.

Femenino 100 m Espalda S8

6:40 p.m.

Masculino 100 m Pecho SB14



6:48 p.m.

Femenino 100 m Pecho SB14



7:00 p.m.

Masculino 100 m Mariposa S9



7:06 p.m.

Femenino 100 m Mariposa S9

7:18 p.m.

Masculino 100 m Libre S10



7:24 p.m.

Femenino 100 m Libre S10



7:30 p.m.

Masculino 100 m Libre S3



7:55 p.m.

Femenino 100 m Mariposa S9

8:00 p.m.

Masculino 100 m Libre S10



8:05 p.m.

Femenino 100 m Libre S10



8:10 p.m.

Masculino 100 m Libre S3

Voleibol sentado

Lugar: Coliseo Miguel Grau del Callao



9:00 a.m.

Masculino Ronda Preliminar

Costa Rica vs. Canada



11:00 a.m.

Masculino Ronda Preliminar

Estados Unidos vs. Colombia



3:00 p.m.

Femenino Ronda Preliminar

Estados unidos vs. Braasil

5:00 p.m.

Femenino Ronda Preliminar

Perú vs. Canadá



7:00 p.m.

Masculino Ronda Preliminar

Costa rica vs. Estados Unidos



9:00 p.m.

Masculino Ronda Preliminar

Brsil vs. Canadá

Para tiro

Lugar: Polígono de Las Palmas



9:00 Polígono Las Palmas

Mix. 10m Rifle de Aire Tendido SH1 - Calificatoria



9:00 Polígono Las Palmas

Mixto 25m Pistola Deportiva SH1 - Calificatoria - Precision



11:00 Polígono Las Palmas

Mixto 10m Rifle de Aire Tendido SH1 - Final

11:00 Polígono Las Palmas

Mixto 25m Pistola Deportiva SH1 - Calificatoria - Rapid



12:30 Polígono Las Palmas

Mixto 25m Pistola Deportiva SH1 - Final

Fútbol 7

Lugar: Cancha de rugby de Villa María del Triunfo



9:30 a.m.

Masculino Primera Ronda

Perú vs. Colombia



11:30 a.m.

Masculino Primera Ronda

Venezuela vs. Estados Unidos



13:30 a.m.

Masculino Primera Ronda

Brasil vs. Argentina

Gólbol

Lugar: Coliseo Miguel Grau del Callao



10:00 a.m.

Round Robin, Pool C

Canada vs. Brasil

Femenino



11:15 a.m.

Round Robin, Pool A

Brasil vs. Argentina

Masculino



12:30 p.m.

Round Robin, Pool C

Peru vs. Estados Unidos

Femenino

3:00 p.m.

Round Robin, Pool B

Estados Unidos vs. Canada

Masculino



4:15 p.m.

Round Robin, Pool C

Costa Rica vs. Mexico

Femenino



5:30 p.m.

Round Robin, Pool A

Mexico vs. Guatemala

Masculino



6:45 p.m.

Round Robin, Pool B

Venezuela vs. Peru

Masculino

Tenis en silla de ruedas

Lugar: Club Lawn Tennis de Lima

Hora: desde las 11:00 am.



Individual Femenino Cuartos de Final



Individual Masculino Segunda Ronda

Para tenis de mesa

Lugar: Polideportivo 3 de la Videna



11:30 a.m.

Equipos Masculino Clase 1-2 Grupo A

Brasil vs. Cuba



11:30 a.m.

Equipos Masculino Clase 1-2 Grupo B

Argentina vs. Venezuela



11:30 a.m.

Equipos Masculino Clase 9-10 Grupo A

Brasil vs. Puerto Rico

11:30 a.m.

Equipos Masculino Clase 9-10 Grupo B

Estados Unidos vs. El Salvador



4:30 p.m.

Equipos Masculino Clase 1-2 Grupo A

Brasil vs. Chile



4:30 p.m.

Equipos Masculino Clase 1-2 Grupo B

Argentina vs. Estados Unidos

4:30 p.m.

Equipos Masculino Clase 9-10 Grupo A

Brasil vs. Chile



4:30 p.m.

Equipos Masculino Clase 9-10 Grupo B

Estados Unidos vs. Colombia

Para atletismo

Lugar: Estadio atlético de la Videna



3:00 p.m.

Jabalina Masculino F13 Ceremonia de Medallas



3:06 p.m.

400m Femenino T38 Ceremonia de Medallas



3:14 p.m.

Disco Masculino F11 Final



3:17 p.m.

Longitud Femenino T11/12 Final

3:20 p.m.

Bala Masculino F46 Final



3:22 p.m.

Bala Femenino F53/54/55 Final



3:24 p.m.

400m Masculino T47 Ronda 1 Serie 1/2



3:30 p.m.

400m Masculino T47 Ronda 1 Serie 2/2

3:38 p.m.

400m Masculino T13 Final



3:44 p.m.

400m Masculino T36 Final



3:50 p.m.

400m Masculino T37 Final



3:58 p.m.

200m Femenino T47 Ronda 1 Serie 1/2

4:04 p.m.

200m Femenino T47 Ronda 1 Serie 2/2



4:10 p.m.

200m Femenino T36 Final



4:18 p.m.

200m Femenino T64 Final



4:20 p.m.

Disco Femenino F57 Final

4:22 p.m.

Jabalina Masculino F55 Final



4:24 p.m.

5000m Femenino T54 Final



4:41 p.m.

400m Masculino T13 Ceremonia de Medallas



4:47 p.m.

400m Masculino T36 Ceremonia de Medallas

4:53 p.m.

400m Masculino T37 Ceremonia de Medallas



5:01 p.m.

Bala Masculino F12 Final



5:03 p.m.

1500m Femenino T11 Final



5:12 p.m.

1500m Femenino T13 Final

5:20 p.m.

200m Femenino T36 Ceremonia de Medallas



5:26 p.m.

200m Femenino T64 Ceremonia de Medallas



5:34 p.m.

Altura Masculino T42-47/T63-64 Final



5:36 p.m.

400m Masculino T11 Ronda 1 Serie 1/2

5:44 p.m.

400m Masculino T11 Ronda 1 Serie 2/2



5:47 p.m.

Disco Masculino F11 Ceremonia de Medallas



5:53 p.m.

Bala Masculino F46 Ceremonia de Medallas



5:59 p.m.

Longitud Femenino T11/12 Ceremonia de Medallas

6:09 p.m.

Bala Masculino F63 Final



6:11 p.m.

400m Masculino T12 Ronda 1 Serie 1/2



6:12 p.m.

Jabalina Masculino F54 Final



6:19 p.m.

400m Masculino T12 Ronda 1 Serie 2/2

6:24 p.m.

Longitud Masculino T20 Final



6:27 p.m.

400m Masculino T47 Final



6:30 p.m.

1500m Femenino T11 Ceremonia de Medallas



6:36 p.m.

1500m Femenino T13 Ceremonia de Medallas

6:42 p.m.

Disco Femenino F57 Ceremonia de Medallas



6:45 p.m.

Clava Femenino F31/32/51 Final



6:53 p.m.

800m Masculino T53 Final



6:59 p.m.

800m Masculino T54 Final

7:03 p.m.

Bala Masculino F12 Ceremonia de Medallas



7:09 p.m.

Jabalina Masculino F55 Ceremonia de Medallas



7:15 p.m.

Bala Femenino F53/54/55 Ceremonia de Medallas



7:23 p.m.

Bala Femenino F35/36/37 Final

7:25 p.m.

200m Masculino T64 Final



7:31 p.m.

200m Femenino T47 Final



7:34 p.m.

Altura Masculino T42-47/T63-64 Ceremonia de Medallas



7:40 p.m.

400m Masculino T47 Ceremonia de Medallas

7:48 p.m.

1500m Masculino T46 Final



7:56 p.m.

Bala Masculino F63 Ceremonia de Medallas



8:02 p.m.

800m Masculino T53 Ceremonia de Medallas



8:08 p.m.

800m Masculino T54 Ceremonia de Medallas

8:17 p.m.

100m Masculino T38 Final



8:24 p.m.

100m Femenino T13 Final



8:27 p.m.

200m Masculino T64 Ceremonia de Medallas



8:33 p.m.

200m Femenino T47 Ceremonia de Medallas

8:39 p.m.

1500m Masculino T46 Ceremonia de Medallas



8:45 p.m.

Longitud Masculino T20 Ceremonia de Medallas



8:51 p.m.

Jabalina Masculino F54 Ceremonia de Medallas



8:57 p.m.

100m Masculino T38 Ceremonia de Medallas

Fútbol 5

Lugar: cancha de Rugby de Villa María del Triunfo



Masculino Primera Ronda



3:00 p.m.

Argentina vs. Brasil



5:30 p.m.

Colombia vs. Mexico



8:00 p.m.

Costa Rica vs. Peru