El delantero Paolo Guerrero, quien acaba de coronarse campeón en Ecuador, habló sobre la salida de Juan Reynoso de la Selección Peruana y confesó que para el grupo fue complicado entender su idea de juego.

“Es difícil de explicar lo que pasó. Llegábamos con muy poco tiempo para trabajar y nos fue muy difícil entender al grupo la idea a Juan. Pero igual el grupo hizo lo posible, trabajando y siguiendo las indicaciones del comando técnico. Del psicólogo, de todos. Nosotros tratamos de apoyarlo, pero los resultados no se daban”, dijo a El Comercio.

Sin embargo, consideró que los jugadores son culpables de los malos resultados obtenidos en las primeras fechas de las Eliminatorias.

“Los jugadores tenemos mayor culpa porque somos nosotros los que estamos dentro del campo. Una pena que no se haya logrado lo que queríamos, de entender la idea a Juan. Desearles la mejor de las suertes ahora y estoy seguro que a Juan y a su comando técnico les va a ir muy bien, porque es una gran persona y un gran entrenador”, expresó.

El ‘Depredador’ señaló estar apenado por no conectar con Reynoso y obtener los resultados esperados.

“Y el fútbol hoy por hoy es así, si no tienes resultados, es inevitable que pasen estas cosas. No logramos los puntos que necesitábamos para seguir en la pelea por el Mundial. Yo me siento muy apenado porque no conseguimos ese clic con Juan y los resultados no ayudaron. El fútbol es así y seguramente él va a tener más revanchas”, indicó.

El delantero señaló que mientras existan posibilidades “no podemos de dejar de seguir luchando. No podemos bajar los brazos”.

