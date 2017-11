Tito Navarro, más conocido, como el 'Tigre', no dudó en pedir disculpas a Paolo Guerrero por las desafortunadas declaraciones que tuvo sobre el 'Depredador'.

En conversación con 'Cuéntamelo Todo', el recordado periodista deportivo se mostró arrepentido por sus palabras y aseguró que fueron tergiversadas.

"Quiero hacer una declaración. Yo jamás he puesto en tela de juicio la honestidad, honorabilidad, la vida personal y pública de Paolo Guerrero. Jamás. He tenido una apreciación de acuerdo a dictámenes de personas autorizadas. No voy a permitir que se tergiverse lo que he dicho. Si es que he dicho algo que ha ofendido a las personas, le pido mil disculpas", señaló.

El comentarista peruano aprovechó para pedir perdón a la familia del artillero del Flamengo.

"Si ellos quieren que me ponga de rodillas, yo soy un hombre que cuando comete un error, me pongo de rodillas y pido disculpas. Por eso he venido, para que no se tergiverse lo que dije. Mil disculpas señora Peta, mil disculpas Coyote, mil disculpas mi querido Guerrero. Sinceramente lo siento mucho"

Como se recuerda, Navarro se refirió de esta manera sobre el caso de Guerrero: "Él posiblemente se ha metido una 'jalada'. Al meterse una 'jalada', olvídate, ya lo dijo la FIFA, esa sustancia, como dicen algunos, es una sustancia social",