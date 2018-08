Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, todavía no tiene definido su futuro. Este vienes 10 de agosto, el 'Depredador' termina su contrato con el Flamengo y todo hace indicar que cambiará de aires.

A pesar que la directiva del 'Mengao' ha expresado su intención de continuar contando con los servicios del artillero nacional, sus altas pretensiones salariales y el tiempo de contrato que desea (más de una temporada) son los principales inconvenientes para llegar a un acuerdo.

En cuestión de horas, Guerrero debería definir su destino. De no ampliar su vínculo con el Flamengo, el atacante, desde su posición como jugador libre, optará por escuchar otras opciones.

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES DE GUERRERO

TIGRES UANL: Según se trascendió en un principio, el cuadro mexicano habría mostrado interés en el fichaje del 'Depredador'. Sin embargo, el pase de Guerrero se complica por la presencia de André-Pierre Gignac, Enner Valencia y Eduardo Vargas, actuales delanteros del Tigres.

SANTOS: De acuerdo a información de UOL Esporte, Santos de Brasil buscaría hacerse de los servicios de goleador peruano. No obstante, el factor económico haría que su contratación no sea sencilla.

​INTER DE PORTO ALEGRE: Mauro Cezar, periodista de FOX Sports Brasil, reveló que cuadro colorado hará una oferta formal por Guerrero después que finalice el contrato con Flamengo.

RACING CLUB: Desde Argentina, el conjunto de Avellaneda había mostrado su interés por el atacante, pero su fichaje pasó a segundo plano y no es una prioridad en la interna.