PORTO ALEGRE.- Sueña con la remontada y la gloria. Paolo Guerrero tiene mucha fe en que el Internacional de Porto Alegre remontará la derrota que sufrió su equipo en la ida de la final de la Copa de Brasil ante Atlético Paranaense. El ‘Depredador’ señaló que su está capacitado para cambiar la historia.

Este miércoles, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), el ‘Colorado’ recibirá al Paranaense en el Beira Rio por la vuelta de la final. Y el ariete peruano es fijo en el ataque del cuadro que entrena Odair Hellmann.

“Quedan 90 minutos que se jugarán mañana (miércoles). Estamos muy enfocados en este juego. Tenemos el factor de ser locales, que siempre es muy importante”, dijo el ‘Depredador’ en conferencia de prensa.

"Perdimos como visitantes, pero cerramos en casa. Respetamos mucho al rival porque es un equipo que tiene mucha calidad. Para nosotros es una revancha. Estamos muy ansiosos por jugar. Estamos muy ansiosos y con el cuchillo entre los dientes", añadió el '9' nacional.

Guerrero sostuvo que ganar la Copa de Brasil es uno de los objetivos que se ha planteado este año y luchará por conseguirlo.

“Este año es brillante para mí después de todo lo que he pasado. Acabo de jugar la final de la Copa América, voy a jugar una final más. Tengo siete meses jugando, jugando mi segunda final. Muy hermoso. Será importante ganar algo este año. Es lo más importante de mi vida. Me marcó mucho. (Este título) tiene que quedarse para la historia, no solo la mía”, comentó el atacante que suma 13 goles en 24 partidos disputados con el ‘colorado’.