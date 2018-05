Paolo Guerrero: Estos son los tres escenarios que le esperan tras la audiencia en el TAS [VIDEO]

El 'Día D' para el delantero peruano Paolo Guerrero finalmente llegó. Este jueves en Suiza se decide su futuro deportivo. Los jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) serán los protagonistas de este caso que tiene hasta tres escenarios posibles.

Tras la finalización de la audiencia ante el TAS, donde el 'Depredador' y la WADA —entidad que busca que el castigo se amplíe— presentaron sus argumentos, el peruano se enfrentará a tres escenarios posibles.

1. Mantiene la sanción de 6 meses, el cual termina el 3 de mayo: Este fallo no es fácil, pues el TAS debe tomar una decisión y dejarlo como tal no es una opción tan viable. Con este resultado, se acataría la decisión de la FIFA de reducir el castigo de Guerrero a la mitad y este podría jugar el Mundial, pero su nombre quedaría manchado, pues solo se aduce que el grado de responsabilidad del jugador es menor, mas no deja de ser culpable.

2. Reducen el castigo y limpia su nombre: La mejor alternativa para los intereses del delantero peruano. El TAS puede reducir el castigo de 6 meses y Guerrero sale completamente absuelto del caso por dopaje que la FIFA le imputó, manteniendo sus chances intactas de jugar la Copa del Mundo.

3. Amplían la sanción y se pierde el Mundial: La decisión de Guerrero de apelar ante el TAS, también deja la puerta abierta a una eventual aumento del castigo. Este sería el fallo que más perjudicaría al atacante nacional, pues se perdería el Mundial y su nombre seguiría manchado.

OTRAS INTERROGANTES

Paolo Guerrero a su llegada al TAS (EFE) Hinchas peruanos apoyaron a Guerrero a su llegada al TAS. (EFE)

¿Por qué Guerrero busca una absolución del castigo?

Principalmente es por un tema moral. El delantero peruano siempre ha afirmado su inocencia, que el positivo en dopaje se debió a un error de un tercero y que se trató de una sustancia en cantidades mínimas. De lograr quedar absuelto, en un escenario de un nuevo caso no habría precedente para él.

¿Cuándo se darán los resultados?

Se desconoce el día exacto. Si bien los resultados estarían listos hoy mismo, la publicación de la resolución tardaría algunas semanas.

¿Cuándo podrá jugar Paolo Guerrero?

El castigo inicial del peruano termina hoy y quedaría apto para jugar con el Flamengo el próximo domingo, en el encuentro ante el Inter de Porto Alegre. Sin embargo, la WADA (entidad que pide que la pena a Guerrero se amplíe) podría pedir que continúe suspendido hasta que no se emita la resolución final del caso.

¿Se podrá apelar a la decisión del TAS?

No. La decisión del tribunal es inapelable.