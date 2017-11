Paolo Guerrero fue sometido a prueba que descartó cocaína en su organismo

Dispuesto a demostrar su inocencia, Paolo Guerrero fue sometido a una prueba capilar que descartó la presencia de cocaína en su organismo, según informa el portal brasileño Globoesporte. Los resultados serían utilizados por los abogados del 'Depredador' para sustentar su defensa.



El jugador fue sometido a dos exámenes en laboratorios de Brasil y Canadá. El primero arrojó que el delantero no consumió droga alguna. El segundo resultado no se conoce. Sin embargo, de manera preliminar, este reporte confirma que el té ingerido por Paolo Guerrero estaría contaminado. "La compleja estrategia de los abogados parte de la convicción de que no hubo consumo de droga", precisa el portal brasileño.

Paolo Guerrero fue suspendido provisionalmente 30 días por un resultado analítico adverso en el partido que jugó Perú ante Argentina en La Bombonera por la penúltima fecha de las Eliminatorias. El jugador busca explicar por qué se halló en su organismo la sustancia conocida como benzoilecgonina.