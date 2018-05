Paolo Guerrero se presentará este jueves ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en su sede en la ciudad de Lausana, Suiza. El 'Depredador' y su defensa legal alegarán su inocencia en el caso por dopaje que la FIFA le imputó.

A partir de las 1: 45 a.m. (hora peruana), el capitán de la selección peruana estará definiendo su suerte ante el ente regulador de justicia deportiva.

Este 3 abril, misma fecha en la que termina la sanción de 6 meses que se le impuso (reducida en segunda instancia), el artillero de la blanquirroja buscará limpiar su nombre.

Guerrero tiene el claro objetivo de salir absuelto de las acusaciones que se le hizo por dar un resultado analítico adverso en la prueba de antidopaje del partido ante Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias

A pesar que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) decidió colaborar con la FIFA en la apelación, los abogados del futbolistas le han restado importancia a este detalle y aseguraron que no cambia en nada su estrategia.

¿CUÁL ES EL PANORAMA?

Para el 'Depredador', quien estará apto para volver a las canchas a partir del 3 de mayo, existen tres posibilidades:

1. Mantiene la sanción de 6 meses y todo sigue igual: Este fallo no es fácil, pues el TAS debe tomar una decisión y dejarlo como tal no es una opción tan viable. Con este resultado, se acataría la decisión de la FIFA de reducir el castigo de Guerrero a la mitad y este podría jugar el Mundial, pero su nombre quedaría manchado, pues solo se aduce que el grado de de responsabilidad del jugador es menor, mas no deja de ser culpable.

2. Reducen el castigo y limpia su nombre: La mejor alternativa para los intereses del delantero peruano. El TAS puede reducir el castigo de 6 meses y Guerrero sale completamente absuelto del caso por dopaje que la FIFA le imputó, manteniendo sus chances intactas de jugar la Copa del Mundo.

3. Amplían la sanción y se pierde el Mundial: La decisión de Guerrero de apelar ante el TAS, también deja la puerta abierta a una eventual aumento del castigo. Este sería el fallo que más perjudicaría al atacante nacional, pues se perdería el Mundial y su nombre seguiría manchado.