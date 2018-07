Paolo Guerrero: ¿Será titular en Flamengo tras ratificación de que su sanción está suspendida?

La novela sobre la titularidad de Paolo Guerrero aún no termina. En Flamengo , que este miércoles enfrenta a Sao Paulo (9:45 pm. hora local, GMT -3 / 7:45 pm. hora peruana) en el reinicio del Brasileirao, no aseguran la presencia del delantero peruano en el once titular porque, a pesar de la comunicación del Tribunal Federal Suizo, están esperando que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se pronuncie al respecto.

Así lo hizo saber el técnico de Flamengo Mauricio Barbieri quien, en caso de no tener a Paolo Guerrero habilitado por la CBF, ya tiene listi un plan 'B' y hasta uno 'C' para suplir al atacante que viene de jugar el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana.

"Estamos esperando a la CBF para tener clara la situación de Guerrero si puede jugar o no", dijo el entrenador este martes en conferencia de prensa. El temor de Flamengo es que la sanción al peruano haya vuelto a entrar en vigencia y en caso de jugar podría ganarse una sanción por alinear indebidamente a un futbolista.

"Tenemos a Uribe. Lincoln, también es otra opción que creció mucho. Estamos bien preparados, pero esperamos el pronunciamiento oficial de la CBF sobre Paolo Guerrero", agregó Mauricio Barbieri.

Si hasta el miércoles, día que Flamengo enfrentará a Sao Paulo en el Maracaná por el Brasileirao, la CBF no se ha pronunciado sobre Paolo Guerrero, es muy probable que ni siquiera aparezca en la lista de buena fe para evitar una posible sanción al club.