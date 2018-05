Paolo Guerrero , atacante de la selección peruana , manifestó su posición tras recibir una suspensión de 14 meses en su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo ( TAS ), que le impedirá disputar Rusia 2018 y lo mantendrá alejado de los campos de juego.

En comunicación con Canal N, el referente de la bicolor consideró injusta la decisión del organismo en su contra y aclaró su opinión al respecto.

"Jamás he consumido ningún tipo de droga o alguna sustancia prohibida. Nunca me han llamado la atención, siempre he sido profesional en todo sentido. Nunca me ha hecho falta hacer ese tipo de cosas", enfatizó el 'Depredador' en su reciente pronunciamiento.

"Tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional, lo que no se comprueba es como pueden darme una sanción de 14 meses. Me están robando el Mundial ", agregó.

Posteriormente, se dirigió a sus seguidores. "Continúen creyendo en mí, creo que todo se va a solucionar" , señaló Paolo Guerrero .

"A las personas que contribuyeron a esta vergonzosa injusticia les digo que me están robando el Mundial y quizá mi carrera también, espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis abogadas tomar las siguientes acciones", sentenció el goleador nacional.