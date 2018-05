Roberto Palacios , ex jugador de la selección peruana , considera que lo mejor hubiera sido que Paolo Guerrero no apelara ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo ( TAS ), pues a raíz de ello le dieron 14 meses de suspensión.

El popular ‘Chorri’, en diálogo con RPP, contó una experiencia personal y recalcó que le hubiera gustado conversar con él por la situación.

“Yo estuve seis meses (sancionado). Yo podía haberme ido al TAS para defenderme; sin embargo, lo dejé ahí. Eso es ya perder tiempo. Uno no sabe realmente si le van a aceptar o no y me quedé con eso, me quedé tranquilo y dije ya por algo pasan las cosas y en este caso, él hubiera hecho lo mismo”, aseveró.

Palacios también manifestó que la noticia ha impactado en la hinchada nacional, pues nadie se esperaba que el ‘Depredador’ se perdería el Mundial Rusia 2018 .

“(La noticia cayó) como un baldazo de agua fría. No sabemos realmente lo que (la defensa de Guerrero) ha presentado”, sentenció.