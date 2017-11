Siempre cauto. Ricardo Gareca , entrenador de la selección peruana , no intentó dar un veredicto sobre la delicada situación de Paolo Guerrero . Pero sí se refirió con mucho orgullo y con varios halagos al capitán de la 'bicolor'.

Gareca lanzó varias frases con respecto al pase al Mundial y sobre el caso Guerrero . "Yo las manos al fuego las pongo solo por mi sangre. Es un tema muy delicado. Más que poner las manos al fuego, yo creo en lo que me mostró él. En su profesionalismo, una gran humildad y dedicación a su país. Independientemente del resultado de todo esto, no cambia mi opinión", dijo sobre la situación del 'Depredador' en una entrevista con Radio Ovación.

El 'Tigre', como todos los peruanos, pasó por un gran conflicto al enterarse que no contaría con un jugador clave para los partidos de repechaje. Pensó en convocar a Claudio Pizarro, pero este se lesionó . Al final, se conoció de la convocatoria de Yordy Reyna.

"Lo de Paolo Guerrero fue un impacto terrible, cuando me enteré no dormí en toda la noche. Luego le pedí al presidente que traten de resolverlo, pero que no hagan que sea un problema para el equipo, que no se hablaba más del tema. Tenía que darle corte definitivo porque teníamos que dar vuelta a la página rápidamente para los dos partidos. Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos", terminó.