Fue tajante. Paolo Guerrero regresó al fútbol después de 6 meses de sanción este domingo en el partido por el Brasileirao entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Luego del cotejo, el delantero dejó clara su postura frente a la WADA que le quiere extender el castigo.

"Estoy muy emocionado. Grande el público con el Maracaná lleno. Es increíble lo que viví después de seis meses de lo que pasé por una injusticia: estar apartado de los campos", dijo Guerrero en una entrevista a ras de cancha una vez acabado el partido.

"Gracias a Dios que jugué. Tengo mucha confianza en la decisión (del TAS), porque soy inocente . Yo quiero estar jugando al fútbol, porque es mi pasión y es mi vida. Siempre he dicho eso", agregó el '9' de la 'bicolor'.

Luego respondió a todos los que opinan que fue una irresponsabilidad tomar ese té contaminado. " No existe absolutamente nada que me pueda complicar porque soy un jugador profesional, porque me cuido, porque sé las cosas que puedo tomar y no puedo tomar o ingerir", sentenció.