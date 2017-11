No se calló nada. Paolo Guerrero , desde el aeropuerto Jorge Chávez, aseguró que probará su inocencia tras el resultado analítico adverso que arrojó el dosaje tras el partido de Perú vs. Argentina.

Visiblemente afectado y con los ojos enrojecidos, Paolo Guerrero dijo que se siente adolorido por no jugar el repechaje. "Me da una pena no poder estar, de verdad me siento triste por no estar apoyando a mis compañeros ahora", manifestó a Canal N.

Sobre la suspensión temporal de 30 días que le dio la FIFA mientras se investiga su situación, el 'Depredador' contó que pidió la anulación de dicha medida.

"Me sacaron de estos dos partidos. Hice un pedido a la FIFA para que me anulen esa suspensión y jugar estos dos partidos. No lo aceptaron. Yo merecía jugar estos dos partidos y me sacaron. Es un momento duro", agregó con la voz quebrada.

Paolo Guerrero visiblemente afectado por perderse los partidos del repechaje. (USI)

Paolo Guerrero continuará con la audiencia para probar su inocencia y destacó su trayectoria futbolística en la que se ha sometido a "30 mil millones" de antidoping y "nunca salió nada".

"Me duele mucho porque me esta perjudicando en mi carrera, en mi imagen. Me dejan sin jugar en dos partidos claves, pero nadie me para. Sé que voy a probar que soy inocente", agregó.