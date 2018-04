Víctor Blanco, presidente de Racing Club , reconoció interés por Paolo Guerrero ante la inminente salida de Lautaro Martínez.

"Nos gusta Paolo Guerrero. Es una alternativa. Tenemos que averiguar la situación de él que es bastante complicado", destacó este jueves el titular de la 'Academia' en comunicación con el programa 'Jogo Bonito'.

No obstante, Blanco es consciente que la operación por los servicios del 'Depredador' no será sencilla, ni barata. "Hoy por hoy no lo tomaría con seriedad", agregó el mandamás de la institución avellanedense.

"El reemplazante de Lautaro Martínez lo decidirán Milito y Coudet. Los dirigentes solo nos puede frenar la parte económica", acotó Víctor Blanco tras admitir que Paolo Guerrero seduce a la directiva de Racing.

