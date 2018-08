Los días parecían estar contados para Paolo Guerrero en Flamengo. Las versiones oficiales indican que no hay ningún acuerdo para la extensión del contrato y que el vínculo del peruano culminará el próximo viernes 10 de agosto. Sin embargo, la chance de renovación toma vigencia luego de las declaraciones del presidente del club.



Eduardo Bandeira de Mello, titular de Flamengo, dejó abierta la posibilidad de que la historia del peruano con el 'Mengao' continúe. "El Flamengo tiene esperanza en renovación de Guerrero", dijo el directivo a medios televisivos y escritos brasileños, previo al duelo ante Gremio por el Brasileirao.



Por otro lado, Bandeira de Mello también defendió a Paolo Guerrero, de quien a través de una columna del diario O Globo, se dijo que el 'Depredador' no viajó a Porto Alegre para el partido de este sábado por "estar simulando problemas físicos". Es más, publicaron que el club tenía los exámenes que confirmaban esa versión.



A diretoria do Flamengo tem esses exames de imagem do Guerrero ? O Guerrero está lesionado, Bandeira ? pic.twitter.com/Xzt1u0otyn — Quika-Fla (@p_caricchio) 4 de agosto de 2018

"Me parece imposible de imaginar que un jugador, excelente profesional como siempre fue Paolo Guerrero, que inclusive jugo un partido en Brasilia contra Vasco -24 horas después de un juego contra la selección peruana y un viaje de avión- pueda estar convencido de no respetar su contrato y evitar jugar. No pasa por mi cabeza ningún tipo de desvío profesional de Guerrero", dijo.

Paolo Guerrero llegó a Flamengo en mayo del 2015 procedente de Corinthians. Con el paso de las semanas, el peruano se consolidó en el elenco 'Carioca' y se ganó el cariño de los hinchas, que agradecían sus actuaciones con arengas y hasta cánticos personalizados. En lo que va del año, el futbolista de 34 años tiene un gol en el equipo.