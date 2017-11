Sebastián Vignolo, periodista de Fox Sports Radio Del Plata, defendió a Paolo Guerrero tras el fuerte calificativo de Aldo Proietto, periodista argentino que lo llamó "falopero" (drogadicto).

El popular comentarista se mostró en contra de indicado por su colega y compañero de trabajo. Además, dejó en claro que sus declaraciones son a nombre de él y no del programa.

"Aldo Proietto tuvo una manera de referirse a la situación de Paolo Guerrero y yo no estoy de acuerdo. Me pareció desafortunada la forma. No me pareció bien ni correcto. Yo me hago responsable de lo que hago. Acá cada uno tiene sus formas de hablar. Se tendrá que hacer responsable porque yo no lo haré. No coincido para nada", manifestó.

El 'Pollo' resaltó que tiene admiración por el 'Depredador' y lo puso al nivel de Luis Suárez, delantero uruguayo del Barcelona.

"Si el seleccionado argentino tuviese un nueve como Argentina, tendríamos más chances de ganar un Mundial", manifestó.