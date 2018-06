El triunfo de Perú sobre Australia, en su duelo de despedida del Mundial de Rusia, generó el martes una explosión de júbilo en todo el país. Era imposible encontrar alguna crítica al logro de los dirigidos por Ricardo Gareca. Gritar un gol mundialista luego de 36 años fue el premio suficiente para una nación que ha vuelto a soñar en grande. De pronto, alguien parecía estar en contra de la selección y del ídolo mayor de este tiempo: Paolo Guerrero.

El País de España había publicado el domingo, dos días antes del partido que Perú ganó en Rusia, un artículo cuyo título afirmaba que el dosaje efectuado al ‘Depredador’ dio positivo al consumo de cocaína y que, a pesar de ello, había sido habilitado para jugar el Mundial por la bicolor.

“El fútbol, la coca y el milagro de Perú” fue el titular del artículo publicado en la versión impresa de El País Semanal, que se entrega con ese diario español cada domingo.

Pero la versión digital del reportaje escrito por el peruano Sergio Galarza se publicó con un título aun más difamador. “El jugador estrella de Perú, suspendido por consumo y rehabilitado para el Mundial”, rezaba sin guardar decoro con la verdad y el respeto al nombre construido por el profesional. La noche del martes, horas después del triunfo sobre Australia, la versión con el título calumniador se replicó en las redes sociales causando impacto y rechazo entre la opinión pública peruana.

Naturalmente, Guerrero ha tomado nota de esta agresión y contrató los servicios del despacho español Aránguez Abogados. El objetivo es que El País y su casa matriz (Grupo Prisa) así como el autor del artículo se rectifiquen públicamente y a la brevedad.

LOS ARGUMENTOS

Los argumentos de la defensa del ‘9’ son contundentes. Aquí, enumerados de acuerdo a la propia redacción del despacho Aránguez Abogados:

1. Guerrero dio positivo al metabolito benzoilecgonina, derivado tanto de la cocaína como del mate de coca. En todas las instancias se demostró, tanto por la defensa como por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) –que buscó la ampliación de su castigo– que el resultado proviene de la ingesta de un té de coca descartándose el consumo de cocaína. También se aceptó que no fue consumido con la intención de mejorar el rendimiento del atleta.

2. El consumo de cocaína fue descartado en el marco del único proceso iniciado a propósito del resultado analítico adverso arrojado por las muestras tomadas al jugador el 5 de octubre de 2017.

3. Al respecto no solo han informado e investigado medios peruanos, sino medios internacionales de prestigio como el New York Times o la BBC. Además, existe un informe de National Geographic que destaca el hecho de que en momias con algunos siglos de antigüedad se haya encontrado el mismo metabolito en épocas en que la cocaína no existía, lo que claramente ratifica el hecho de su vinculación con la ingesta de la hoja de coca.

4. Una de las razones principales detrás del fallo del Tribunal Federal Suizo que otorga la medida cautelar a Guerrero y que suspende la ejecución del fallo del TAS fue justamente el hecho de que el resultado analítico adverso corresponde a una ingesta involuntaria, y que no genera ningún beneficio para la performance del atleta.

5. Esta misma razón fue la que motivó el respaldo del Sindicato Mundial de Jugadores de Fútbol (FIFPRO) y que los capitanes de las selecciones rivales de Perú en el Mundial (Australia, Francia y Dinamarca) firmaran una carta a la FIFA que solicita que se le permita a Guerrero jugar el torneo.

6. No existe una base fáctica, menos legal, para afirmar o inducir a la opinión pública a creer que Guerrero consumió drogas. Afirmar lo contrario en una sociedad que protege el derecho al honor, la imagen y la reputación de las personas, constituye un delito.