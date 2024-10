Paolo Guerrero minimiza a sus críticos: "¿Crees que le voy a prestar atención a gente que no ha jugado?"

Paolo Guerrero se pronunció sobre el rendimiento que tuvo la Selección Peruana en la más reciente fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

A pesar de no haber estado convocado, el delantero de Alianza Lima dijo que los seleccionados dieron todo su esfuerzo para conseguir un buen resultado.

“Se luchó, los chicos hicieron un gran esfuerzo, hay que continuar trabajando. Los vi muy bien a los jóvenes”, comentó el 'Depredador' a Jax Latin Media.

Ante las críticas por su permanencia en el radar del equipo nacional a pesar de su edad, Guerrero respondió fuerte y claro contra sus detractores.

“¿Qué te puedo decir? ¿Crees que le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, no tiene ni un título, no ha pisado un gramado, ni ha hecho un gol? No le presto atención a esas críticas”, expresó.

"Tu crees que yo le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, que no tiene ni un título, no ha pisado un gramado y no ha hecho ni un gol". La respuesta de Paolo Guerrero tras recibir criticas por su rendimiento. 🎥 Jax Latin Media pic.twitter.com/Q0l83Vpdpm — Raúl Chávez (@raulchavezpa) October 17, 2024

Por último, Guerrero se refirió al partido crucial que tendrá Perú en noviembre, cuando se enfrente a Chile en Lima. A pesar de la situación complicada en la tabla, Guerrero enfatizó la importancia de mantener el compromiso con la selección.

“Hasta que haya posibilidades, mis compañeros van a luchar. El Perú va a alentar y todos tenemos esa obligación como patriotas. Todos debemos ponernos la mano al pecho”, afirmó.

