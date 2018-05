Tendría una última posibilidad de cumplir su sueño e ir a Rusia 2018. Carlos Gonzalez, un miembro de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) , detalló qué debe hacer Paolo Guerrero tras el castigo de 14 meses que le impuso el TAS.



En declaraciones a RPP , el especialista le recomendó interponer una demanda ante el Tribunal Federal de Suiza y solicitar una medida cautelar para que la sanción no aplique. Según Gonzales, la FIFA no supo defender en el TAS por qué redujo la sanción de un año a seis meses al 'Depredador'.



"Vamos a utilizar el caso de Guerrero como un ejemplo de cómo se vulneran nuestros derechos. (...) la defensa de la FIFA fue bastante frágil, no defendieron el por qué de la rebaja. Eso afectó la decisión y generó que se coloque una sanción superior", aseguró.



"La FPF no puede salir en solidaridad de una persona sancionada (...) no tiene competencia para ello. La responsabilidad es individual, porque la persona que arrojó positivo fue Paolo Guerrero ", indicó.



Agregó que lo paradójico es que "el TAS no decide tan rápido, o sea que perfectamente si se dejaba el proceso del TAS, la resolución podía haber salido después del Mundial. Me parece que no hubo táctica", aseveró.