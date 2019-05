Paolo Guerrero: "No se por qué no me creyeron pese a que yo presenté pruebas"

Paolo Guerrero , capitán e integrante de la selección peruana, se pronunció esta noche luego de que se supiera horas antes de que el personal del hotel Swissotel incurrió en un error de sanidad que produjo que el jugador sea sancionado por haber salido positivo en una prueba de antidoping.

"Yo siempre actué con la verdad, nunca mentí. No se por qué no me creyeron pese a que yo presenté pruebas", dijo el futbolista del Internacional de Porto Alegre para Cuarto Poder.

De acuerdo con Guerrero, él nunca mostró una disposición de demandar o iniciar un proceso judicial contra la empresa. El deportista, según él, solo quería saber cómo fue que se contaminó con metabolitos de cocaína. Sin embargo, el hotel "le dio la espalda".

"Eso fue lo que más me enojó porque me dieron la espalda. Yo ni siquiera llegué con un abogado cuando fui a buscar ayuda al hotel para poder investigar. Yo solo quería saber cómo fue que me contaminé", manifestó.

El delantero peruano adujo además que "el hotel escondió a los mozos para no hablar con él. No lo dejaron salir". "Yo sé muchas cosas", reiteró 'El depredador'.

En cuanto a la sanción que se le impuso, Guerrero recalcó que, si bien es cierto que ha vuelto a jugar, "el daño psicológico y moral no tiene precio". "Todo lo que me ha afectado ha sido terrible para mí. He tenido días en que no me quería levantar de mi cama... de no querer hacer nada", sentenció.

Paolo Guerrero cumplió con su sanción de 14 meses que le impuso el TAS, la cual finalizó el pasado 5 de abril de 2019, fecha en la cual volvió a la canchas oficialmente con su actual club brasileño.