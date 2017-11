Paolo Guerrero no pudo esperar la llegada de sus compañeros de la selección peruana a Lima y esta mañana arribó tierras brasileñas.

A su llegada al aeropuerto de Río de Janeiro, el delantero del Flamengo se refirió al difícil caso que afronta por el presunto doping positivo tras el partido ante Argentina en octubre pasado.

"La información es clara en esos laboratorios. Así que me suspendieron (la FIFA) muy rápido sin pedir la contraprueba B. No estoy entendiendo bien, me siento triste. Me dejan sin jugar partidos importantes. Voy a apelar, estoy mostrando mi inocencia", refirió a la prensa carioca al descender del avión proveniente de Lima.

El delantero peruano indicó que se someterá a las pruebas que sean necesarias con tal de demostrar su inocencia.

"Me están perjudicando mucho con mi imagen, mi trabajo. Estoy triste y ahora tengo que seguir, no puedo parar. Yo soy inocente y tengo que demostrarlo lo más pronto posible para continuar. Me someto a las pruebas que sean necesarias", agregó el 'Depredador'.

El jugador se mostró también sorprendido por la situación que atraviesa actualmente, dado que es la primera vez que vive un escenario como el de ahora.

"Tengo 16 años de profesional y nunca me pasó algo así. Tengo que continuar con mi selección", destacó el atacante nacional.