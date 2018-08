Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, llegó a Lima y se pronunció tras la suspensión de 8 meses que deberá cumplir debido a que el Tribunal Federal Suizo levantó la medida cautelar a su favor.

El 'Depredador' arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y aseguró que continuará luchando para demostrar su inocencia.

"¿Cuántas veces he pasado por esto? Toca seguir luchando. Mis abogados verán todo. Tengo que resolver cosas aquí en Perú y luego se verá. Agradezco el cariño. Esto peleando. No puedo aceptar un castigo que no es justo", señaló.

Guerrero indicó que estaba listo para su debut con el Inter de Porto Alegre cuando se enteró de la suspensión.

"Me estaba preparando para el partido con Palmeiras. No es primera vez que me cortan las alas. Continúo luchando y peleando por mi inocencia. Parece algo extraño, pero trato de tomarlo como circunstancias de la vida. Tengo plena confianza que volveré antes de los 8 meses", resaltó el artillero nacional.