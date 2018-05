Paolo Guerrero a su llegada a Lima: "Estoy aquí para dar la cara"

Paolo Guerrero llegó a Lima y aseguró que apoya "a muerte" a sus compañeros de la selección. A su llegada a la capital peruana, el 'Depredador' dejó en claro su respaldo incondicional al equipo de Ricardo Gareca.

"Estoy aquí para dar la cara. Más que el Mundial, están arruinando mi carrera . Estoy a muerte con mi selección. A mis compañeros yo los respaldo en las buenas y en las malas. Están pasando cosas muy raras y estoy acá para aclararlas", señaló.

Sobre el recibimiento de los hinchas peruanos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el delantero de la blanquirroja se mostró contento y agradeció el cariño de la afición.

"Estoy feliz por el recibimiento, no me lo esperaba. Es algo lindo, pero estoy triste por no poder retribuir todo esto", indicó el capitán del seleccionado nacional.

Guerrero también aseveró que el Swissotel le dio la espalda y que esto perjudicó su audiencia ante el TAS.

"Tengo que ver que acciones voy a tomar con mis abogados. Deja mucho que desear la actitud de la FPF. No entiendo porque siguen concentrando ahí (Swissotel). Ellos me dieron la espalda. No me apoyaron en ningún momento. Sabía quien era un mozo y lo ocultaron", resaltó el artillero.