Paolo Guerrero, no pasó por alto las palabras de Claudio Pizarro, que se refirió a la poca continuidad de jugadores peruanos en Europa. El ‘Depredador’ se animó a responder las recientes declaraciones del futbolista.

"Claudio se debió haber referido a que hay pocos jóvenes en el extranjero, pero creo que se están consolidando en sus equipos de Perú y en cualquier momento dan el salto”, expresó el líder de la Selección Peruana.

De esta manera, el jugador de Internacional de Porto Alegre, se mostró optimista a que esta tendencia cambie, y que los futbolistas peruanos puedan demostrar su talento en el continente europeo.

"Yo tuve la suerte de salir a mi corta edad a Europa y me gustaría que más chicos lo hagan porque se van a desarrollar más rápido y se acostumbraran a un juego de alto nivel”, aseguró el ‘Depredador’.

¿Qué dijo Claudio Pizarro?

‘El bombardero de los Andes’, dio su apreciación sobre el fútbol nacional y dijo que el futuro de la selección “no parece particularmente brillante”.

“Los tres casi hemos terminado con nuestras carreras. Apenas hay jugadores peruanos activos en Europa. Eso me preocupa. El futuro del equipo nacional no parece particularmente brillante. Necesitamos jugadores que vayan al extranjero y cambien las ligas europeas. Allí puedes ver cómo es realmente el fútbol. La calidad del fútbol en Perú no es tan alta”, aseguró Pizarro para un medio alemán.

GUERRERO EL LIMA

El capitán, llegó hace unos días a Miraflores, para presentar su nuevo chimpún ‘Novem’, que se caracteriza por tener los colores de Inter de Porto Alegre, equipo en el que se mantiene.

“Mi deseo es estar en Inter 2020. Siempre dije que en cuando llegue una propuesta buena para le club y para mí, se iba a decidir. Lo de Boca ha sido más rumores de la prensa”, señaló.

SUEÑA CON VOLVER A ALIANZA

“Siempre lo he dicho, mi sueño es jugar en Alianza y obviamente salir campeón, porque solo los que obtienen un título dejan historia. Espero representar a Alianza en algunos años”, concluyó ‘El Pistolero’.