Paolo Guerrero vive en una incertidumbre debido a que aún no renueva contrato con Flamengo , el mismo que culmina el próximo 10 de agosto y por el que aún no se ponen de acuerdo para su renovación. En Brasil aseguran que el 'Mengao' ya "pateó el tablero" por las altas pretensiones del peruano.

Sin embargo, a pesar que aún le resta una semana de contrato con Flamengo, el capitán de la selección peruana habría llegado a un acuerdo para no jugar más hasta que no se resuelva su vínculo contractual. ¿La razón? un partido más con el rubronegro y no podría continuar jugando en Brasil.

En abril de este año empezó una nueva temporada del Brasileirao de cual se han jugado 16 de las 38 jornadas. Debido a la sanción que acarreaba Paolo Guerrero y a su presencia en el Mundial Rusia 2018, solo ha podido disputar seis encuentros y eso, según las bases el torneo brasileño, le da la chance de cambiar de equipo sin problemas, si así lo requiere.

El Capítulo III, artículo 10 del Reglamento del específico de la competición Campeonato Brasileño de Serie A 2018 dice a la letra que "un jugador podrá, después del inicio del campeonato, ser transferido a otro club de la Serie A, si es que ha actuado en un número máximo de 6 (seis) partidos por su club de origen, siendo permitido que el jugador cambie de club apenas una vez".

Es decir que si Paolo Guerrero, quien ha disputado los partidos ante Recife, Santos, Botafogo, Sao Paulo, Chapecoense e Internacional, juega este fin de semana contra Gremio, quedará imposibilitado de continuar su carrera en otro club del Brasileirao que no sea Flamengo. Y de no renovar su contrato, tendría que emigrar.