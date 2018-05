A pesar que muchos hinchas peruanos todavía tienen esperanzas de ver a Paolo Guerrero en la Copa del Mundo, eso no será posible. Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, en conversación con Radio Ovación, descartó esta posibilidad.

Según Baldovino, el 'Depredador' tiene la opción de presentar una medida cautelar ante el Tribunal Federal Suizo para declarar nulo el laudo del TAS; sin embargo, este proceso es largo y solo serviría para limpiar su nombre.

"No es bueno en estos momentos generar mayores expectativas, sin embargo los abogados de Paolo Guerrero tengo entendido que ingresarán una medida cautelar ante el Tribunal Federal Suizo y, si obtiene la decisión antes del 4 de junio, fecha límite para la presentación oficiales de las listas de jugadores, podría estar en el Mundial. Pero, considero que Paolo y sus asesores legales no harán esto pensando en jugar el Mundial de Rusia sino el tema va más allá; además, los plazos se acortan cada día más", señaló.

El asesor legal de la SAFAP precisó que la defensa legal de Guerrero está pensando en otros instrumentos legales.

"Tengo conocimiento que están contratando a abogados europeos expertos en derechos humanos y constitucionales e irán por la nulidad, pero repito no lo hacen con el objetivo de que Paolo Guerrero juegue el Mundial, sino que declaren nulo el laudo del TAS y mientras tanto Paolo pueda seguir jugando por su club. Ojo, el mismo Paolo ya dijo que no piensa en la Copa del Mundo sino está muy enfocado en enrumbar su carrera como futbolista profesional. Por ahí se pueden generar expectativas diferentes a la que actualmente tiene Paolo sobre este tema en particular. Cualquier paso legal que hagan por Paolo, no es para que juegue el Mundial", resaltó Baldovino.