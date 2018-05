Tras anotar un gol en el encuentro entre Flamengo y Chapecoense, Paolo Guerrero se pronunció acerca del esperado fallo de TAS sobre su caso, el cual definirá su futuro en la Copa del Mundo Rusia 2018.

El 'Depredador' se mostró confiado en lo que le depara en los próximos días y aseguró que le viene bien sumar minutos en el campo de juego.

"Era un partido importante para nosotros, sabíamos que iba a ser difícil, igual estoy feliz, no merecimos perder, la pelota fue nuestra, no podemos errar", señaló el artillero del 'Mengao'.

De acuerdo al capitán de la blanquirroja, todo caerá por su propio peso y al final se terminará haciendo justicia.

"Era un partido importante para nosotros, sabíamos que iba a ser difícil, igual estoy feliz, no merecimos perder, la pelota fue nuestra, no podemos errar. Hay que prepararnos bien, lo importante es que estoy jugando. Soy inocente, jugar fútbol me da felicidad y confío en la justicia", indicó Guerrero.