Paolo Guerrero: "Hay niños que rezan para que pueda volver pronto" [VIDEO]

Paolo Guerrero, desde Argentina y a la espera de su audiencia ante el TAS, conversó con el periodista Luis Trisano, quien compartió EN VIVO su entrevista con el 'Depredador'.

A través de su cuenta de Facebook, el comentarista deportivo se animó a registrar su encuentro con el capitán de la selección peruana, quien habló sobre las muestras de cariño que recibe tras la sanción que la FIFA le impuso.

"Hasta el día de hoy me siguen emocionando muchas cosas que veo. Niños que me escriben. Algunos me agradecen porque van a poder ver un Mundial, me brindan su apoyo, porque saben de la dificultad que estoy pasando en estos momentos", manifestó Guerrero.

El delantero del Flamengo reveló lo gratificante que ha sido el cariño que recibe durante los momentos difíciles por los que viene pasando.

"Hasta me dicen que rezan para que pueda volver, que esto va a pasar y que volveré a hacer lo que más me gusta que es jugar", resaltó durante la entrevista.