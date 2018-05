Paolo Guerrero: "Haré todo lo que está en mis manos para jugar el Mundial" [FOTOS]

En una entrevista con el diario New York Times , Paolo Guerrero reiteró que agotará las últimas instancias deportivas para defender su honor como futbolista.

"Esto es sobre mi honor y el honor de mi familia" , declaró el capitán de la selección peruana, a quien el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) amplió su sanción a 14 meses dejándolo fuera del Mundial Rusia 2018.

El delantero nacional señaló además que "hay personas que hablan de mí, que hice esto, pero nunca he hecho algo como esto. Nunca tomé ningún medicamento".

"NO AGACHARÉ LA CABEZA"



"Soy un luchador. Siempre he peleado cuando el camino ha sido difícil. No es fácil convertirse en un futbolista profesional. Seguiré luchando, seguiré demostrando mi inocencia, haré todo lo que esté en mis manos para jugar en la Copa del Mundo. No voy a agachar la cabeza y solo ir a mi cama a acostarme" , agregó.

Descartó además que haya renunciado Blanquirroja.

LA TRISTEZA DE PAOLO



El conocido 'Depredador' recordó sus inicios en la selección peruana y su aporte para que el equipo peruano vuelva a una Copa del Mundo luego de 36 años de ausencia.

"He jugado durante más de 15 años con dedicación. Jugué mi primer juego para la selección nacional cuando tenía 19 años y siempre luché para llegar a la Copa del Mundo. Lo di todo para llevar a mi país al torneo, y ahora no puedo jugar debido a algo tan injusto. Estoy realmente triste" , expresó el futbolista.

Lamentó que esta situación haya perjudicado a sus padres, a quienes considera "lo más importante en mi vida". "Verlos tan tristes, tan preocupados que no pueden dormir porque no pueden verme vivir mi sueño, eso es lo peor" , manifestó.