No tiene claro su futuro, pero tiene claro el objetivo que es estar al cien por ciento. Paolo Guerrero se encuentra en etapa de recuperación de una lesión en la rodilla; y, si bien el delantero de la Selección Peruana no se ha referido mucho a las ofertas que tiene sobre la mesa, desde Newell’s comentaron que el entorno del ‘Depredador’ lo ofreció al club argentino.

El director de Newell’s Julio Saldaña contó, en declaraciones a Radio Fútbol Club que el delantero peruano estuvo en la esfera del club esta temporada.

“Nos ofrecieron a Marcelo Martins, Paolo Guerrero. Pero cuando uno se pone a hablar... Uno tiene que ver lo que quiere para el club, han venido jugadores de renombre que no terminan rindiendo”, sostuvo Saldaña.

Si bien la respuesta no confirmo, ni negó nada, el dirigente del conjunto argentino destacó que buscan mejorar la plantilla de Javier Sanguinetti: “Estamos bien, mejoramos como equipo. Estamos viendo qué hay en el mercado qué se puede agregar”.

Y agregó: “Trajimos a un buen 9 como García, pero hay que ver que hay en mercado. Si no tenemos chicos de inferiores”.

Guerrero y Alianza Lima

Paolo Guerrero fue relacionado a Alianza Lima, en los últimos días, pero volvió a dejar en claro que no tuvo acercamiento alguno con el club del cual es hincha. De llegar la oferta por él (cosa que -hasta la fecha- no existe), evaluaría las posibilidades de vestir la blanquiazul.

“Mientras no pueda jugar... ¿Voy a cerrar un contrato para estar en la fisioterapia? No. Yo no descarto nada, pero primero tengo que jugar. Primero quiero recuperarme y, de ahí, decidiré... Me preocupa mi recuperación. Si no me recupero, no voy a poder jugar fútbol”, sostuvo el delantero, hace unos días, en diálogo con América Deportes.