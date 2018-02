No se imaginan sin sus goles. Paolo Guerrero ya está cerca de volver a las canchas luego de que su sanción por el consumo de una sustancia no permitida para el fútbol se redujera. Ahora su club Flamengo no planea dejarlo ir y aprovechar su juego.

El delantero de la selección peruana fue uno de los goleadores del 'Mengao' en la temporada pasada con 20 tantos. Se alzó como el máximo artillero del torneo 'Carioca'. Después tuvo una regular actuación en el 'Brasileirao' y en la Copa Libertadores, donde su cuadro se quedó en la Fase de Grupos.

Guerrero no tenía interés en renovar con el 'Fla' luego de que se suspendiera su vínculo con el club por la sanción que lo aquejaba, según el diario Lance de Brasil.

Pero, ahora que el retorno del 'Depredador' se avecina, los directivos lo quieren en sus filas para conformar un equipazo junto a Diego, Miguel Trauco y Vinicius Junior ¿Aceptará Paolo?