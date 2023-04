Tras el polémico empate durante el clásico argentino entre Racing e Independiente, Paolo Guerrero salió a declarar su molestia por los pocos minutos que le dieron para jugar, ya que pudo tener más protagonismo. Lo mencionado por el ‘Depredador’ desató una serie de comentarios sobre su importancia en el equipo.

Durante el encuentro deportivo entre Racing e Independiente por la fecha 12 de Liga Profesional Argentina, el jugador peruano solo pudo estar presente 21 minutos en el Estadio Libertadores de América.

El ex Bayer Múnich no logro crear algún tipo de peligro u ocasión de gol al arco contrario, porque el juego estuvo muy disputado en mitad del campo y las pelotas que le llegaban no eran muy precisas.

Luego de que acabara el partido algunos medios de comunicación fueron en busca de las declaraciones de Guerrero tras el empate.

“Uno siempre quiere jugar los clásicos. Y no 10 o 15 minutos. Pero bueno, salimos con un empate que para nosotros fue difícil y duro. Estos partidos se tienen que ganar. Nos vamos un poco tristes”, mencionó Paolo Guerrero para TyC Sports.

Las imágenes se viralizaron rápido generando así una serie de críticas y opiniones en redes sociales.

Por otro lado, uno de los periodistas le preguntó si estaba enojado con su situación en Racing. “Estoy tranquilo. Toca seguir trabajando. Esto va a mejorar. No tengo más que decir”, respondió el goleador. “Teníamos todas las condiciones para ganarlo, pero no vamos con un empate. Esto sigue”, añadió.