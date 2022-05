Paolo Guerrero se alejó de los campos de juego en octubre del año pasado para tratar su lesión de la rodilla y rehabilitarse en el extranjero. Luego de casi siete meses, el delantero regresó a Perú la madrugada del pasado parte y, este miércoles, regresó a los entrenamientos en Videna.

En horas de la mañana, el ‘Depredador’ se presentó a las instalaciones ubicadas en San Luis para realizar algunos movimientos tácticos y de fortaleza. Él asegura estar totalmente recuperado de su dolencia, la cual sufrió en 2021, pero aún falta que llegue a su mejor estado físico.

La habitual rutina que ejecuta Paolo fue complementada con las indicaciones del comando técnico de la Selección Peruana. Néstor Bonillo, preparador físico de la ‘Blanquirroja’, estuvo presente y acompañó al ‘Depredador’ en los ejercicios que hizo.

Rodrigo Araya, personal training argentino y que trabaja con el futbolista, subió los videos de los entrenamientos de Paolo en las historias de Instagram. Luego, las imágenes fueron propagados por diferentes páginas en Twitter como Pulso Sports.

Es importante mencionar que el última partido de Guerrero fue el 7 de octubre del año pasado en la victoria (2-0) frente a Chile en Lima por las Eliminatorias de la Conmebol. El atacante disputó 62 minutos y salió en reemplazo de Jefferson Farfán.

¿Guerrero será convocado para el repechaje?

El goleador histórico de la Selección Peruana aclaró en una conversación con FIFA que por el cuadro nacional “jugaría hasta cojo”. Entonces, a días de conocer la lista de convocados (sale el viernes 20 de mayo) con miras al repechaje a Qatar 2022, el futbolista de 38 años aclaró que pone como prioridad su vuelta al fútbol.

“Si no me convocan, seguiré trabajando”, inició Guerrero. Luego fue más enfático: “Me estoy alistando para volver a jugar al fútbol, es mi pasión. No solo me estoy preparando para una o dos cosas”, añadió. En ese sentido, Paolo mencionó que hará su mejor esfuerzo para encontrar club lo más pronto posible.