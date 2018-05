Están con él. Decenas de fanáticos se encuentran en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ( Callao ) a la espera de ver a Paolo Guerrero , quien arribará en las próximas horas a nuestro país.

La hinchada se encuentra en el terminal aéreo desde tempranas horas de la mañana. Vestidos con camisetas de Guerrero y con vinvhas que dicen "Contigo Paolo", los fanáticos buscan expresar su total respaldo a Guerrero .

Como se recuerda, ayer el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló en contra de Paolo Guerrero y amplió a 14 meses la sanción que la FIFA le impuso tras dar un resultado analítico adverso en la prueba de dopaje del encuentro ante Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias.

Al respecto, Guerrero ha señalado —a través de un video en su página oficial de Facebook— que jamás ha consumido ningún tipo de droga o alguna sustancia prohibida. "Nunca me han llamado la atención, siempre he sido profesional en todo sentido. Nunca me ha hecho falta hacer ese tipo de cosas", enfatizó el 'Depredador' en su pronunciamiento.



Asimismo, precisó que tomó un té que el mozo no debería haberle servido a un jugador profesional. Agregó que le están robando el Mundial .