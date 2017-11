Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, vive un momento difícil luego de que se viera involucrado en un presunto caso de dopaje deportivos. Su padre, José Guerrero fue claro en señalar que considera que su hijo solo siguió indicaciones.

En una entrevista en Radio Nacional, al padre del goleador del Flamengo, quien ha sido suspendido preventivamente por 30 días mientras se realizan las investigaciones, le consultaron si considera que el actuar del cuerpo médico de la selección, liderado por el doctor Julio Segura, fue bueno.

"No sabría qué responderle. Yo creo que el doctor Segura es traumatólogo, no creo que tenga los conocimientos para tratar una gripe. Que diga el cuerpo médico qué es lo que aplicó, ahora se lavan las manos y no quieren decir qué se le ha aplicado. Que digan qué es lo que se le aplicó antes del partido para que le puedan decir a la FIFA que 'esto fue lo que consumió', dijo José Guerrero.

Julio Segura, médico de la FPF. (USI) Julio Segura, médico de la FPF. (USI) Julio Segura, médico de la FPF. (USI)

El padre del goleador defendió a su hijo y manifestó que por la mucosidad que tenía previo al duelo contra Argentina (5 de octubre) le aplicaron una inyección.

"Yo tengo la total seguridad que él no consumió nada sin autorización. Tomó lo que el cuerpo médico le indicó por la mucosidad que tenía y que no lo dejaba jugar. A él le aplicaron una inyección antes del partido con Argentina",​ puntualizó.