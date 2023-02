Los cumpleaños traen el beneficio de pedir un deseo. Y el de Paolo Guerrero fue bien aprovechado. El último 1 de enero el futbolista compartió en sus redes sociales su más grande anhelo, lo que le había pedido a la vida en silencio horas antes mientras soplaba 39 velas en su torta.

“Volver a jugar al fútbol al más alto nivel”.

Claro y directo, aunque no simple. El deseo guardaba una pequeña trampilla. Eran, más bien, dos pedidos en uno. Primero, volver a jugar. Para ese entonces, el último partido de Paolo se había registrado el 2 de octubre. El jugador llevaba entonces tres meses sin un partido oficial. Pero ampliando el panorama, tan solo había disputado diez encuentros en todo el año. Acostumbrado a vestir las camisetas de grandes equipos del mundo, le había tocado en el 2022 ponerse la casaquilla del modesto Avaí, un equipo que vivía para pelear el descenso. Allí había llegado Guerrero con el rótulo de salvador. No lo fue. Finalmente, el equipo bajó a segunda división. El peruano no pudo anotar ni un gol.

¿Puede el talento haberse ido de un momento a otro? Por supuesto que no. El principal rival de Guerrero por aquel entonces era él mismo, precisamente su rodilla derecha. “¿Para volver a mi nivel? Tengo que resolver el tema de mi rodilla, parece que no me quiere dejar jugar”, se había sincerado en 2021, amagando algunas lágrimas. Paolo padecía problemas físicos que no superaba y que lo habían dejado como una estrella intermitente en el Avaí. Jugar un partido sin saber si vas a estar en el próximo a causa de una lesión, debió ser su pensamiento más recurrente. De hecho, no jugó los últimos encuentros por dolores musculares. El fantasma de las lesiones lo perseguía.

Quizás por eso volver a jugar es simplemente ya algo para agradecer. A sus 39 años, Guerrero está en la lista cada vez más reducida de jugadores que se mantienen activos a esa edad.

“Al más alto nivel”. Recolector de títulos en todos los clubes que jugó, Guerrero armó su carrera en Alemania y Brasil, en dos de las ligas más importantes del mundo. Al debutar a los 19 años con la camiseta del Bayern Munich, siempre jugó en equipos de grandes hinchadas y con los focos sobre su cabeza. Bundesliga, Champions League, Copa Libertadores, Mundial de Clubes. Paolo Guerrero se acostumbró a ser protagonista y a tener como especialidad los grandes retos.

Deseos que se cumplen

Durante los últimos años, diciembre y enero han sido para Paolo los meses donde su nombre resuena más en Perú y no precisamente por algún tipo de convocatoria. Es que Alianza Lima siempre ha guardado la esperanza de tenerlo en sus filas, o, mejor dicho, volverlo a tener. Si bien nunca debutó con camiseta blanquiazul, el ‘Depredador’ hizo divisiones inferiores en el club de La Victoria. Este verano parecía tener el mismo guion, pero el 25 de enero, de manera sorpresiva y luego de pocos días de negociaciones, Guerrero firmaría por Racing, el histórico club argentino de celeste y blanco en honor a la bandera argentina, el equipo del Pato Fillol y de Diego Milito, campeón de la liga local y de la Copa Libertadores, el de los 33 títulos nacionales y los 6 internacionales. ‘La Academia’ que juega en El cilindro de Avellaneda y que tiene como máximo rival a los rojos del Independiente.

Un apunte. La prensa argentina aseguró que antes de que el peruano estampe su firma, se le puso como condición pasar con éxito las pruebas médicas. Guerrero las pasó sin problema alguno. De esta forma, 25 días después de su cumpleaños, Guerrero volvía a jugar y lo hacía en el más alto nivel. El deseo se había cumplido.

The last dance

¿Qué se puede esperar de un jugador en el otoño de su carrera? Es la pregunta que se hicieron los hinchas de Racing con la llegada del ‘Depredador’. Su calidad no está en duda, su entrega tampoco. ¿Podrá ser el Guerrero explosivo que juega desde tres cuartos de cancha o será, más bien, un atento definidor de área? ¿Será el Paolo sacrificado de los noventa minutos o un recurrente recambio de lujo? Probablemente, en ambos casos, sea lo segundo. El entrenador Fernando Gago, quien lo enfrentó muchas veces vistiendo la selección argentina, la tiene clara: el delantero irá de a pocos. Primero tiene que estar a punto físicamente y con cero molestias para que lo considere dentro de su esquema. Cuando le pidieron un estimado, el DT fue claro al decir que lo quiere tener fino para abril, cuando inicie la participación de Racing en la Copa Libertadores.

Pero Paolo y su apellido no son una coincidencia. El delantero se ha encargado en estos últimos días de correr el doble, de entrenar el doble y de estar concentrado el doble. Cuando todos esperaban que su debut se diera recién en marzo, el pasado fin de semana el técnico Gago decidió lanzarlo al campo en los últimos minutos frente a Tigre. El peruano, en nueve minutos, se las arregló para atemorizar el arco contrario y hasta casi mete un gol.

Los elogios llegaron de inmediato, aunque también Gago lanzó el cable a tierra y dijo que aún el ‘Depredador’ no está en condiciones para jugar más minutos.

Aún es muy temprano para saber cómo acabará la historia de Paolo Guerrero en Racing, pero hay que permitirnos soñar que será un hermoso romance, un hermoso último tango en Buenos Aires. Así como el propio Paolo lo desea.

Datos:

- Si bien hizo divisiones menores en Alianza Lima, Paolo Guerrero hizo su debut profesional con el Bayern Munich el 23 de octubre de 2004. Posteriormente vistió las camisetas del Hamburgo (Alemania) y la del Corinthians, Flamengo, Internacional y Avaí, en Brasil.

- Su máximo trofeo a nivel de clubes lo consiguió con la camiseta del Corinthians en 2012, cuando ganó el Mundial de Clubes. El peruano anotó el único gol en la final frente al Chelsea. Desde aquel año ningún club sudamericano ha podido obtener nuevamente el trofeo.

