Michael Ask , director del centro antidoping de Dinamarca , manifestó su desconcierto tras enterarse que Simon Kjær , capitán de la selección danesa, firmó un documento en apoyo a Paolo Guerrero .

En conversación con el portal BT Sports , Ask asegura que decisión del zaguero del Sevilla FC es sorprendente para él.

"El TAS habló y evaluó lo que se debe. He visto muchos casos de dopaje en el mundo y es raro que las personas admitan que lo hicieron para hacer trampa", manifestó.

De acuerdo a Ask , no encuentra motivos por las que Simon Kjær y los otros capitanes del Grupo C (Francia y Australia) hayan decidido respaldar al 'Depredador'.

"No entiendo que lo jugadores simplemente crean en Paolo Guerrero. No entiendo que no respeten el sistema del que ellos mismos forman parte y están diseñados para protegerlos como atletas puros", precisó

A pesar que el director del centro antidoping de Dinamarca no sabe muchos detalles del caso de Guerrero, ratifica que la pena (14 meses) que ha recibido Paolo Guerrero es totalmente justa.

" No conozco los detalles del caso, pero sé que se trata de cocaína y está en competencia , por lo que puedo decir que su castigo está dentro del alcance de tales casos. Por lo tanto, no hay nada injusto", indicó Ask.