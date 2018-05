El fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que ordena la inhabilitación por 14 meses de Paolo Guerrero , ha generado la tristeza de todos los hinchas de la selección peruana. La disconformidad por la decisión ha traspasado fronteras y desde Inglaterra el peruano ha recibido su respaldo.

El periodista Tim Vickery, especializado en fútbol inglés y sudamericano, escribió un artículo para el diario inglés 'The Sun' y explicó el caso que alejará al delantero de las canchas hasta enero de 2019.

En el artículo se considera a la decisión como desproporcionada e injusta.

"Los tramposos genuinos de drogas merecen su castigo. Casos triviales como el de Paolo Guerrero deberían seguramente tratarse de manera diferente" , explicó Vickery..

Aunque aclarando que no se trata del caso de Guerrero, el periodista británico opinó también que aquellos deportistas que consumen alguna droga que no aumenta su capacidad de rendimiento no deberían ser sancionados.

"Parece totalmente contraproducente prohibirles la actividad que les proporciona la vida y les da un sentido de estructura y disciplina" , aseveró.

Ya desde sus redes sociales, Vickery afirmó que lo que está pasando con Guerrero es "una vergüenza".

"Lo que está pasando con Guerrero es una vergüenza. Ninguna tentativa de drogarse o ganarse ventaja, ningún descuido significativo... Sin embargo, pierde 14 meses de su carrera. Absurdo", escribió.