Paolo Guerrero: “Tenemos que dejar el alma en la cancha para lograr el sueño de volver al Mundial”

Todo por la selección peruana. Paolo Guerrero ya se encuentra de retorno en Brasil pero no dejó de pronunciarse sobre el partido que peleará Perú con Nueva Zelanda por un cupo al mundial Rusia 2018.

En su cuenta de Facebook, el capitán de la blanquirroja no dejó de mostrarse optimista ante la posibilidad de una clasificación y reconoció que el Perú vs. Colombia no fue un encuentro fácil, a pesar de lo que se logró finalmente.

“A pesar de que fue un partido difícil, logramos sacar un resultado positivo. Se vienen dos fechas en las que tenemos que dejar el alma en la cancha para lograr el sueño de volver al Mundial”, explicó Guerrero.

“¡Juntos podemos! ¡Arriba Perú! #VamosPerú #ModoGuerrero #PG9”, finalizó su mensaje, adjuntando una fotografía en donde se ve de fondo a la escuadra nacional compartiendo un abrazo, y se puede leer: “FIFA World Cup Russia 2018. ¡Juntos podemos! 06-14 de noviembre”.

La publicación fue compartida en la red social del delantero hace unas horas, y ya cuenta con casi 14 mil 'Me Gusta', también ha sido difundida por los usuarios de Facebook más de 400 veces, y ha recibido casi 700 comentarios de apoyo.