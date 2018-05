Tras el publicación oficial del fallo del TAS, Paolo Guerrero quedó inhabilitado por 14 meses y no podrá disputar la Copa del Mundo Rusia 2018.

En medio de esta dura noticia, el Swissotel Lima, donde el 'Depredador' aseguró haber consumido una infusión contaminada (la cual provocó que la FIFA lo suspendiera en setiembre del año pasado), cerró sus cuentas de redes sociales.

En los últimos días, la cadena internacional de hoteles ha recibido una gran cantidad de críticas porque no habrían dejado que el mozo responsable de atender a Guerrero colaborara con la defensa legal del futbolista.

“Si salía algo en contra de Paolo, tal como ha sido, él tenía el legítimo derecho de poder iniciar una demanda por daños y perjuicios contra el hotel. Como están las situaciones, creo que lo va a evaluar. No tengo la menor duda que está contemplando esa posibilidad, hubo un daño moral y a su imagen. Yo le he recomendado que sí lo haga y él me ha dicho que irá contra todas las personas responsables de esta situación”, precisó hace unos días Jorge Balbi, uno de los abogados del delantero.

Para conocer los motivos del cierre de sus redes sociales, Perú21 se comunicó vía telefónica con el Swissotel Lima.

El personal a cargo aseguró no haber notado este problema y que lo iban a reportar para solucionarlo.

Al entrar al Facebook y Twitter oficial del hotel, ambas páginas no se encuentran disponibles.

Minutos después, la cuenta de Twitter fue restablecida; sin embargo, su página web oficial, al parecer por la gran cantidad de usuarios que desean ingresar, colapsó.