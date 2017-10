Paolo Guerrero y una curiosa imagen apoyando a un candidato municipal

Paolo Guerreropor estos días es el héroe de Perú, es así que su sola presencia vale oro para los hinchas de la selección peruana y el Flamengo, su club. Aunque una fotografía reciente ha demostrado que también es de interés de los políticos peruanos.

Una instantánea del 'Depredador' sosteniendo una camiseta con propaganda política ha llamado la atención. Se trata de un apoyo a Pedro Spadaro, ex congresista fujimorista y que ahora buscará postular al municipio de Ventanilla.

"Gracias Guerrero por meternos en el repechaje, gracias muchachos por no dejar de luchar y dejarlo todo en la cancha. Todavía sigue vivo el sueño rumbo al Mundial. Ahora vamos con todo contra Nueva Zelanda", escribió el ex legislador junto a una fotografía de Guerrero sosteniendo una camiseta de su campaña.

La fotografía fue publicada el pasado 10 de octubre en el Facebook del ex congresista luego del empate entre Perú vs. Colombia y cuando ya se había confirmado que la selección jugaría el repechaje frente a Nueva Zelanda. No se precisa en qué momento fue tomada.

Anteriormente, Luis Advíncula también mostró su apoyo a Spadaro mediante un video.

DATO:

El 7 de octubre de 2018 se celebrarán las elecciones regionales y municipales.