Tras la decisión del Tribunal Federal Suizo de desestimar el pedido de Paolo Guerrero para suspender la sanción que lo aleja de las canchas hasta abril de 2019, el 'Depredador' queda con menos chances de volver antes de lo esperado.

Sin embargo, a lo largo de todo el caso Guerrero, la defensa legal del delantero ha demostrado nunca darse por vencida pese a la adversidad a la que se enfrenta.