Paolo Guerrero es considerado uno de los futbolistas más queridos, reconocidos y exitosos en el Perú por su buen desempeño como jugador y por su correcto comportamiento dentro y fuera de las canchas.

Por eso, no es extraño que el futbolista haya sido respaldado por el gremio futbolístico y por los hinchas peruanos tras la prueba antidoping que arrojó hoy un resultado analítico adverso, y por el cual la FIFA lo suspendió (30 días) quedando así fuera del Perú vs. Nueva Zelanda.

El gran apoyo a Guerrero se debe a que el jugador siempre ha hablado con pasión sobre su carrera y por ello que el programa '2017' relanzó una entrevista que concedió en diciembre del 2015 a la periodista Mávila Huertas, de Canal N, en la cual el 'Depredador' habló de sus inicios en el fútbol y de su amor por la camiseta peruana.

"Mi familia es muy futbolera, eso está clarísimo. No sé si me lo inculcaron, yo ya nací con la pelota. Por eso, al año (que nací) cogí una pelota por primera vez. Para cuando tenía 6 años entré a un equipo y desde allí, ya pensaba que yo iba a ser futbolista de grande y nunca tuve una duda", contó el delantero de la blanquirroja en dicha ocación.

Entre otras anécdotas de cuando era pequeño y ya era futbolista, Guerrero señaló que sus padres lo ponían en su lugar cuando, en algunas oportunidades, se relajaba durante sus entrenamientos.

"Supuestamente era el mejorcito de Alianza Lima y cuando a veces me relajaba porque ya había metido gol y ya no quería jugar más, mi papá gritaba: ¡saquénlo!. Me sobraba un poco (risas). Ya se imaginan el escándalo y la vergüenza a los 10 u 11 años. Una vez que terminaba el partido y ya por la noche, mi papá me decía: 'si no quieres ser futbolista, te puedes dedicar a otra cosa'. Mis papás me ponían en mi lugar", reveló el futbolista.

"Paolo, ¿cuál es tu sueño?", preguntó finalmente la periodista. "Ya se imaginarán, está claro... llegar al Mundial. Soy muy picón y cuando me trazo objetivos, los cumplo. Sé que los podemos conseguir", manifestó en aquel momento.