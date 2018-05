En desacuerdo. Coki Gonzales , periodista deportivo de Latina, manifestó su rechazo al encuentro que sostuvo Paolo Guerrero de manera exclusiva junto a distintos referentes de opinión del medio local televisivo.

Durante la última emisión del noticiero '90 Matinal', el comentarista le indicó su inconformidad por la inusual reunión al abogado del atacante de la bicolor , Julio García , calificándola de ‘markarianesca’.

“Lamento vernos después de que ayer esa reunión sea ‘markarianesca’, casi escondida y que se publicite después y no se haya invitado a prensa deportiva. La verdad que me huele mal”, destacó Coki Gonzales .

Ante la opinión de Gonzales , el encargado de la defensa del artillero nacional señaló que “el camino no es atacar la reunión porque implícitamente se está atacando a todos los que asistieron".

"Me parece malo utilizar el término ‘markarianesco’ con un sentido peyorativo, pero respeto el tema. Puedo entender tu molestia por no haber formado parte, pero me parece que ciertos adjetivos sobran”, acotó García.

TENORIO RESPONDE



Posteriormente, uno de los conductores del espacio televisivo, Pedro Tenorio , que también participó de la cuestionada cita, aclaró la transparencia de la reunión liderada por Paolo Guerrero y su asesor legal.

"Evidentemente fue una reunión transparente porque se ha mostrado a través de los medios. No ha sido cerrada, no ha sido secreta y hemos señalado de qué se habló", indicó Tenorio antes de solicitar respeto a su compañero de labores por interrumpir la opinión que brindaba, tenso momento que luego ironizó a través de las redes sociales.