Paolo Guerrero ¿cambia de aires?

Ya comienza a avizorar la luz al final del túnel. La historia entre Paolo Guerrero y Flamengo estaría muy cerca de llegar a su final este mismo viernes, cuando el contrato del peruano con el ‘Mengao’ se termine y no haya renovación. Y ante esta situación, asomó un posible nuevo destino: Porto Alegre.

De acuerdo a medios brasileños, el Internacional, por medio de su gerente de fútbol, Rodrigo Caetano, estaría tentando al goleador peruano para que pase a formar parte de sus filas una vez que finalice su vínculo con Flamengo.

La buena relación entre Guerrero y Caetano –trabajó en Flamengo hasta hace poco– sería de vital importancia para que el ‘Depredador’ acepte el casi millón de dólares anuales que estarían ofreciéndoles, de acuerdo al portal Revista Colorada.

El fin de semana, Paolo no estuvo en lista en la derrota de su aún equipo ante Gremio por lesión. Sin embargo, trascendió que esto fue para que el capitán de la selección peruana no complete siete partidos con su club y así poder defender una nueva camiseta en el Brasileirao esta misma temporada.

La negativa de Guerrero, de 34 años, de percibir un salario menor al que recibe y la incertidumbre alrededor de la sanción suspendida, serían algunos de los motivos por los cuales el atacante no renovaría con el cuadro rojinegro.

GARECA A LA ESPERA



De otro lado, luego de que el sábado el vicepresidente de la FPF, Agustín Lozano, dé por hecha la renovación de Ricardo Gareca con la selección peruana, se espera que hoy se finiquiten los detalles económicos para que el ‘Tigre’ pueda firmar su nuevo contrato. En ese sentido, Mario Cupelli, abogado del argentino, y Edwin Oviedo sostendrían una reunión donde darían los últimos toques para un final feliz.

TENGA EN CUENTA



- El atacante de Inter, Leandro Damiao, se encuentra lesionado. Debido a esto, la llegada de Guerrero sería importante para los de Porto Alegre.



- Paolo jugó su último duelo el 22 de julio ante Botafogo y marcó por última vez el 13 de mayo a Chapecoense.