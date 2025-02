Paolo Guerrero anuncia que su retiro del fútbol podría concretarse a fin de año

Paolo Guerrero, considerado uno de los mejores delanteros en la historia de la selección peruana, estaría cerca de ponerle fin a su etapa como jugador profesional tras más de dos décadas de trayectoria.

El 'Depredador' reveló recientemente que el 2025 podría ser su última temporada, luego de reafirmar su retiro del combinado patrio.

El atacante peruano había confirmado en más de una ocasión su despedida de la selección tras la derrota ante Argentina en La Bombonera en noviembre de 2024. "Fue una decisión que ya la había conversado con la familia", indicó Guerrero, dejando en claro que su ciclo con la 'blanquirroja' había llegado a su fin.

Sin embargo, el goleador también deslizó la posibilidad de retirarse del fútbol en diciembre de 2025, aunque no sin antes analizar su desempeño al finalizar la temporada. "Sí, es muy probable. Lo analizaré a final de año y después tomaré una decisión. Pero conmigo mismo me siento muy bien, físicamente me siento muy bien. Tengo 41 años y no esperaba llegar con esta edad a sentirme tan bien", sostuvo en entrevista con 'Fútbol en América'.

Por otro lado, Guerrero lamentó la salida de Jorge Fossati de la dirección técnica de la selección peruana, destacando la labor realizada por el entrenador uruguayo.

"Es una tristeza porque el 'profe' era muy trabajador, con todo su cuerpo técnico. Eran personas que buscaban lo mejor del grupo, de cada jugador, y que la selección obtenga los resultados necesarios. Infelizmente, no se dieron. Una pena que salga de esa manera porque merecíamos más después del trabajo hecho", mencionó.

En cuanto a los posibles reemplazos de Fossati, una de las opciones que ha surgido es la de Tite, exentrenador de Guerrero en Corinthians. El delantero no dudó en elogiarlo y considerarlo como un perfil ideal para la 'blanquirroja'. "Tite es un gran entrenador, lo tuve mucho tiempo en Corinthians. Es un gran motivador y creo que eso es lo que le falta hoy a la selección", destacó.

