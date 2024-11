¿SE RETIRARÁ? Paolo Guerrero: "Es posible que haya sido mi último partido con la selección"

Todo tiene su final y Paolo Guerrero, el máximo goleador histórico de la Selección Peruana, no durará para siempre. Tras el lamentable Perú 0-1 Argentina, el '9' anunció que se retiraría.

Muy frustrado tras no haber podido jugar "nada" contra la albiceleste, como él mismo lo reconoció post partido, el 'Depredador' se ve más lejos que cerca para el próximo enfrentamiento de la bicolor.

Como se recuerda, el artillero blanquirrojo ya tiene 40 años de edad y, para la próxima fecha doble de Eliminatorias de marzo, llegaría con 41 calendarios, que los hacen dudar de su continuidad.

"No sé lo que vaya a pasar el próximo año, pero es posible que este haya sido mi último partido con la selección", afirmó por primera vez Paolo Guerrero, quien siempre decía que quería seguir jugando.

Acto seguido, reculó y, como capitán del 'equipo de todos', advirtió que "no soy un cobarde y no voy a abandonar el barco. Estaré aquí para lo que el ‘profe’ me pida. Quiero a mi país y a mi camiseta".

Finalmente, como autocrítica o como dardo a Jorge Fossati, el '9' reconoció que, ante Argentina, "no nos atrevimos mucho, podríamos haber jugado un poco más. Irse con las manos vacías duele mucho".

🎙️ Paolo Guerrero: "Más allá del gol, creo que no nos crearon muchas ocasiones claras. Nosotros no nos atrevimos mucho, podríamos haber jugado un poco más. Irse con las manos vacías duele mucho. Todavía tenemos chances de clasificar, a la Selección Peruana no se le puede dar por… pic.twitter.com/cWYwgIMKCE — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 20, 2024

