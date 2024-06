El conductor de ‘El Deportivo’, Paco Bazán , mostró su disconformidad y arremetió contra Renato Tapia por su decisión de retirarse de la Selección Peruana para la Copa América debido a la falta de un seguro médico.

“Tú eres el capitán y el capitán nunca se baja del barco, no se tira del barco, no busca salvarse o primero se preocupa por él. Porque después de lo que dice Fossati me queda claro, la selección va por aquí y otro lado va uno que solo piensa en sus piernas”, refirió el conductor y exfutbolista.

Bazán apeló al amor por el Perú y refirió que han vendido el humo de que “Perú era todo” que se viene aguantando desde que la selección clasificó al Mundial de Rusia.

“Está mal, porque la selección es primero, porque la selección es el país, por que ellos nos han vendido el humo, y venimos aguantando desde que Perú clasificó al mundial, sus aires y que el Perú es todo y que vivo preocupado por todo, por la patria…”, criticó.

“¿A la hora de la hora, ¿esta no es tu patria, no es tu selección? El Perú es sagrado, la selección es sagrada, sino pregúntale al Chorri. Pero saben cuál es el problema, es que se ha perdido el amor por la patria, se ha perdido el amor por el Perú”, agregó.

El exfutbolista, incluso, descalificó la actitud de Tapia en referencia a su militancia “progresista y caviar” la que consideró como de doble moral, asegurando de que todo se trataría de una pose por un interés personal.

“La eterna doble moral caviar, progresistas. Este tipo tiene esas ideologías con una eterna doble moral, doble rasero. Dicen que viven preocupados por colectivos, por las minorías y, a la hora de la hora, solo ven por ellos”, apuntó poniendo como colectivo a todos los peruanos hinchas de la Blanquirroja.

“La lectura después de escuchar a Fossati es simple. Yo le creo a Fossati que dice: yo le dije vente con nosotros, allá lo solucionamos y juega la Copa América. No juegues contra El Salvador, pero vente con nosotros”, relató.

Renato Tapia entrenando con la selección peruana de fútbol. Foto: Instagram oficial de Renato Tapia.





SELECCIÓN SIN TAPIA

Como se sabe, Renato Tapia confirmó que no jugará por la Selección Peruana en Estados Unidos. El volante no abordó el bus que trasladó a sus compañeros hacia el aeropuerto donde abordaron el avión que los llevará a Estados Unidos para el amistoso contra El Salvador y luego para participar en la Copa América.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que el comando técnico de la Bicolor y el futbolista Renato Tapia acordaron que no lleve a cabo el viaje a la ciudad de Filadelfia hasta superar ciertos temas contractuales y administrativos. Oportunamente la FPF continuará informando sobre el tema”, señala el comunicado de la FPF.

Después del comunicado de la FPF, Tapia confirmó que se aleja de la selección.

A la ausencia de Tapia se suma la incertidumbre por la presencia de Christian Cueva y Bryan Reyna, quienes no participaron del primer amistosos ante Paraguay.

Jorge Fossati habló sobre Renato Tapia. (Foto: FPF/AFP)





LOS POSIBLES REEMPLAZOS

Al no tener más al ‘Capitán Futuro’ bajo sus órdenes, Jorge Fossati ya viene ultimando detalles para, de entre sus 28 convocados, elegir al sustituto adecuado para saltar al gramado.

Según pudo conocer Perú21, el popular ‘Nonno’ tendría dos tapaditos para cubrir al que fue el capitán de la Selección Peruana en su último partido y los dos tienen perfiles totalmente distintos.

El elegido sería nada menos que Jesús Castillo. El exvolante de Sporting Cristal es el que cuenta con mayor aprobación del ‘Nonno’ para reemplazar al popular ‘Cabezón’ como ‘5′.

Si el partido se abre para la bicolor o el contrincante lo permite, como El Salvador en el último amistoso o, tal vez, Canadá en el Grupo A de la Copa América, la elección de Jorge Fossati cambiará.

En este caso particular, el elegido para iniciar como titular ya no sería el joven Jesús Castillo, sino el experimentado Sergio Peña, el actual 10 de la blanquirroja unos metros más adelante en cancha.





